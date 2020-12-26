Новый вид коронавируса наступает: британский штамм уже обнаружили в Испании

"В настоящее время мы подтвердили четыре случая заражения людей мутацией вируса Covid-19, который циркулирует в Великобритании с сентября, но есть подозрение на еще три", - сказал чиновник.

Первый человек в Испании, у которого был обнаружен этот тип вируса, прибыл из Великобритании.

Последними странами, в которых за последние дни была обнаружена новая мутация вируса, стали Япония, Франция и Германия. Ранее было известно, что вирус также был обнаружен в Нидерландах, Дании, Исландии и Австралии.

Днем 26-го декабря ​​также сообщалось, что новый вариант вируса, обнаруженный в Великобритании, также был обнаружен в Швеции, куда он был «привезен» кем-то, кто решил провести рождественские каникулы со своей семьей в районе Сёрмланд, соседнем со Стокгольмом.

Тесты на коронавирус у других членов семьи показали отрицательный результат.

Антонио Сапатеро сообщил журналистам, что найденные ранее случаи заболевания новым штаммом вируса ничем не отличаются от других и болезнь протекает не более серьезно, чем обычно.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок объявил, что британские ученые обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса, который распространяется быстрее, чем известные ранее штаммы вируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что он на 70% более заразен.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на юго-востоке Великобритании и в Лондоне с 20 декабря действуют ужесточенные карантинные ограничения, так называемый четвертый уровень. Это означает, что закрыты все магазины, кроме магазинов, торгующих предметами первой необходимости, тренажерные залы, парикмахерские и другие подобные заведения. Некоторые страны приостановили авиасообщение с Великобританией после объявления о распространении новой мутации вируса.