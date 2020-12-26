Сб, 26.12.2020
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Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
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Фото ⟩ Пьяный водитель совершил безумный маневр прямо на глазах у полиции

В ночь на субботу, 26 декабря, около 2:45 в эстонском городе Тарту в Кивилинна на глазах у полицейского патруля произошел довольно странный инцидент, пишет Rus.Postimees.

Полицейская патрульная машина ехала с бульвара Каунасе на перекресток улицы Яама и бульвара Каунасе, когда полицейские заметили приближающийся к перекрестку слева с улицы Яама автомобиль Audi, скорость которого для успешного пересечения перекрестка была явно слишком большой.

Видимо, водитель Audi не заметил кругового перекрестка, поехал прямо и застрял на находящейся посередине зеленой зоне.

Полицейские отправились выяснить, по какой причине водитель совершил подобный маневр, и оказалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция вызвала спецтехнику, чтобы Audi отбуксировали на платную стоянку, а в отношении водителя был оформлен протокол о проступке.

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