Фото ⟩ Пьяный водитель совершил безумный маневр прямо на глазах у полиции

Полицейская патрульная машина ехала с бульвара Каунасе на перекресток улицы Яама и бульвара Каунасе, когда полицейские заметили приближающийся к перекрестку слева с улицы Яама автомобиль Audi, скорость которого для успешного пересечения перекрестка была явно слишком большой.

Видимо, водитель Audi не заметил кругового перекрестка, поехал прямо и застрял на находящейся посередине зеленой зоне.

Полицейские отправились выяснить, по какой причине водитель совершил подобный маневр, и оказалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.