RAKUS планирует вакцинировать от Covid-19 по 40 человек в день

Медицинское учреждение уже получило предназначенные для него вакцины, которые сегодня прибыли в Латвию, а в понедельник, 28 декабря, согласно плану, начнется вакцинация пяти сотрудников стационара и службы экстренной медицинской помощи (NMPD) учреждения. Первыми вакцину получат сотрудники клиники токсикологии и сепсиса.

Намниеце рассказала, что планируется вакцинировать пять человек в час, а кабинет вакцинации будет работать по восемь часов в день.

Один или два часа в день будут выделяться для непосредственной вакцинации персонала NMPD. "Списки сотрудников на первые два дня готовы", - сказала представитель RAKUS.

В настоящее время процесс будет организован в больнице Gaiļezers, но рассматривается возможность организации такого в поликлинике Латвийского центра инфекционных болезней, где работает кабинет вакцинации.

Получая вакцину, люди также должны будут подписать форму согласия. Намниеце сообщила, что можно заранее ознакомиться с содержанием анкеты, но необходимо подписать ее прямо на месте, подтвердив, что человек был вакцинирован добровольно и ознакомлен с медицинскими показаниями к вакцине и возможными побочными эффектами.

В свою очередь, Национальный центр доноров крови (VADC) пояснил, что упаковка полученных вакцин для других больниц, которые будут проводить вакцинацию, будет происходить поздно вечером в воскресенье, 27 декабря, и ночью на понедельник. Вакцины доставляются в учреждения в ночь на понедельник и утром понедельника.

Как сообщалось ранее, первые вакцины от Covid-19 были доставлены в Латвию сегодня утром, 26 декабря, сообщила в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле.

В пятницу, 25 декабря, грузовики с вакцинами BioNTech / Pfizer в сопровождении полицейских уже прибыли в Италию и Грецию, а сегодня они также въезжают в Эстонию и Литву. Дания, Франция и Германия также сообщили о получении первой партии вакцин рано утром в субботу, 26 декабря.

"Вакцина здесь!!!",- сообщила министр Twitter, приложив четыре фотографии, на которых видно, как картонные коробки переносят из грузовика в здание. Надписи на коробках указывают на то, что они предназначены для перевозки грузов, которые важно поддерживать при определенной температуре. В ящиках для поддержания температуры используется сухой лед, каждый из которых, согласно надписям, весит 20,5 килограмма.

"В этих ящиках - спасенные жизни, будущее Рождество с друзьями, очные хоровые репетиции, путешествия, снова нормальная работа для медиков. В этих ящиках - научный прорыв, труд многих людей. Это вакцина Pfizer против SARS-CoV2. Это также означает счастливый Новый год!", - написала Винькеле.

Сегодня Государственный центр доноров крови получил пять ящиков вакцин BioNTech / Pfizer. По словам представителя донорского центра, "через неделю и еще через неделю будут приходить все новые и новые дополнительные доставки и вакцинация будет продолжаться".

Как сообщили агентству LЕТА в Министерстве здравоохранения, первая партия вакцин, произведенных компаниями BioNTech и Pfizer, была доставлена сегодня утром - в Государственный центр доноров крови поступило 9 750 доз вакцины. 28 декабря медицинский персонал больниц, работающий с пациентами с Covid-19, а также сотрудники Службы неотложной медицинской помощи начнут получать свои первые вакцины.