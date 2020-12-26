Рижское "Динамо" увезло из Минска одно очко

В субботу, 26 декабря, рижское "Динамо" на выезде потерпело поражение от минского "Динамо".
Матч завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1). Это поражение стало для динамовцев пятым подряд.
Отметим, что для вратаря Ивана Налимова этот матч стал дебютным в составе рижской команды в КХЛ. В матче против минчан ему пришлось отразить 31 бросок.
В первом периоде рижское "Динамо" дважды пропустило, при чём в первый раз уже на 2-й минуте благодаря броску Бреннана Менелла. Вторую шайбу за полторы минуты до перерыва забросил Александр Когалев.
Во втором периоде рижанам удалось сократить отставание в счёте благодаря точному броску Глеба Зырянова, а в самом начале третьего периода Денис Паршин и вовсе сравнял. Победителя пришлось определять в овертайме, где лучше оказались хозяева - победный гол и дубль в матче на счету Менелла.
В данный момент рижское "Динамо" с 17 очками в 37 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе минского "Динамо" 45 очков в 38 матчах и пятое место на "Западе".
Оставшиеся две игры в 2020 году рижское "Динамо" также проведёт на выезде - 28 декабря против нижегородского "Торпедо" и 30 декабря против московского "Спартака".