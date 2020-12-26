Семья из Эстонии из-за Covid-19 застряла в Италии. В итоге, они решили там поселиться

В сентябре Алена и Алексей Аро вместе со своим сыном Ярославом переехали в поселок Кальяо-Сальвахе, который расположен на берегу Атлантического океана, на юго-западе острова Тенерифе.

Переезд дался молодой семье непросто, а само решение перебраться в Испанию было спонтанным. Как рассказала Алена, они часто приезжали на остров отдыхать, благодаря чему сформировался круг общения и появились любимые места.

Тенерифе. ФОТО: Личный архив.

Застряли на острове

"В феврале 2020 года наш отпуск закончился тем, что мы просто-напросто застряли на острове. В Испании начался жесткий локдаун. Билеты на самолеты подскочили. Посчитав, сколько денег уйдет на возвращение в Эстонию, мы решили остаться, так как сумма на троих человек равнялась нескольким месяцам проживания на острове в нормальных апартаментах", - вспоминает наша героиня. 19

"Потом пришло письмо от эстонской страховой компании, которая предупредила, что коронавирус не является страховым случаем. Вот тут уже мы забеспокоились и сделали местную испанскую страховку, которая включала в себя Covid-19. Тогда мы и подумать не могли, что это и есть наше начало переезда, - рассказывает Алексей. - Просидели на острове в локдауне с марта по июль. Тяжелые были времена: можно было ходить только в самый ближайший магазин или аптеку. Тенерифе будто вымер. Потом пошли послабления, ввели часы прогулок для пожилых людей, спортсменов и детей с одним родителем. Прогулка длилась один час, при этом дальше, чем на один километр от дома, нельзя было уходить. В машине нельзя было ездить всей семьей. Только один человек".

"Ближе к лету можно было гулять всей семьей, ездить на машине по всему острову. Весь отпуск мы просидели в четырех стенах и только один месяц погуляли по острову", - добавил Алексей.

В июле семья вернулась домой в Эстонию и осознала, что скучает по Тенерифе.

Работа и отдых

Алена и Алексей - IТ-специалисты, поэтому они не привязаны к определенному месту работы. По словам Алексея, свободного времени не так много, как хотелось бы. Но радует то, что возможностей на острове хватает, даже несмотря на ограничения.

"С понедельника по пятницу у нас строго работа и учеба. Вечером обязательно прогулки. На выходных выбираемся в горы. Здесь удивительная природа и климат. В декабре - сезон грибов, собираем их. Пикники сейчас запрещены. В основном мы гуляем, купаемся и узнаем остров. Знаменитый Siam Park и Loro Parque на Тенерифе закрыты, как и многое другое" - рассказывает Алена.

Тенерифе. ФОТО: Личный архив

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