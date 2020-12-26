Сб, 26.12.2020
Когда кого-то задерживают, официальные лица говорят, что это наркоманы, алкоголики, неоднократно привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности. А это просто женщины - адекватные, нормальные. Ольга Шукайло, автор уже вошедшего в историю снимка
Ольга Шукайло, автор уже вошедшего в историю снимка
1 мин для прочтения

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Отель в Эстонии зажег свет в номерах так, чтобы на фасаде получилось сердце. Это очень мило!

25 декабря в окнах многоэтажного легендарного отеля Viru в центре Таллинна свет загорелся таким образом, что водители транспортных средств и прохожие увидели огромное сердце, сообщает Limon.ee. Такая картина тронула до глубины души жителей и гостей эстонской столицы. 

Это еще раз напоминает всем нам, что в это сложное время важно поддерживать друг друга, а также любить и быть любимыми. Только так мы преодолеем все невзгоды и пойдем дальше в светлое будущее. В этом году сильнее других пострадал именно туристический сектор и работники безумно скучают по гостям из разных стран, чей звонкий смех переполнял рестораны и бары отелей по всей стране всего год назад. Это сердце говорит нам о том, что МЫ ВМЕСТЕ! А еще оно показывает, как же пусто сейчас в отелях. 

Каждый год готовит для нас много сюрпризов и неожиданностей, но абсолютно всегда после тьмы виднеется свет в конце тоннеля. В каждом дне есть хотя бы минутка счастья и радости. Будьте добрее и цените каждый прожитый миг.

Пусть это сердце в окнах отеля Viru сплотит всех нас и подарит много ярких минут в наступающем году! 

Смотрите галерею!

Последние новости

НАВЕРХ
Back