ГАЛЕРЕЯ ⟩ Отель в Эстонии зажег свет в номерах так, чтобы на фасаде получилось сердце. Это очень мило!

Это еще раз напоминает всем нам, что в это сложное время важно поддерживать друг друга, а также любить и быть любимыми. Только так мы преодолеем все невзгоды и пойдем дальше в светлое будущее. В этом году сильнее других пострадал именно туристический сектор и работники безумно скучают по гостям из разных стран, чей звонкий смех переполнял рестораны и бары отелей по всей стране всего год назад. Это сердце говорит нам о том, что МЫ ВМЕСТЕ! А еще оно показывает, как же пусто сейчас в отелях.