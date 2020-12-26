ГАЛЕРЕЯ ⟩ Отель в Эстонии зажег свет в номерах так, чтобы на фасаде получилось сердце. Это очень мило!

25 декабря в окнах многоэтажного легендарного отеля Viru в центре Таллинна свет загорелся таким образом, что водители транспортных средств и прохожие увидели огромное сердце, сообщает Limon.ee. Такая картина тронула до глубины души жителей и гостей эстонской столицы.
Это еще раз напоминает всем нам, что в это сложное время важно поддерживать друг друга, а также любить и быть любимыми. Только так мы преодолеем все невзгоды и пойдем дальше в светлое будущее. В этом году сильнее других пострадал именно туристический сектор и работники безумно скучают по гостям из разных стран, чей звонкий смех переполнял рестораны и бары отелей по всей стране всего год назад. Это сердце говорит нам о том, что МЫ ВМЕСТЕ! А еще оно показывает, как же пусто сейчас в отелях.
Каждый год готовит для нас много сюрпризов и неожиданностей, но абсолютно всегда после тьмы виднеется свет в конце тоннеля. В каждом дне есть хотя бы минутка счастья и радости. Будьте добрее и цените каждый прожитый миг.
Пусть это сердце в окнах отеля Viru сплотит всех нас и подарит много ярких минут в наступающем году!
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