Вакцина от Covid-19 в Латвии и обстрел торгового центра. Все, что вы могли пропустить 26 декабря

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
Коронавирус:
- За сутки подтверждено 399 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек
- В Литве за прошедшие сутки выявлено 2350 новых случаев Covid-19, скончались 23 человека
- В Эстонии - 446 новых случаев
- В Резекненской больнице до конца года под Covid-19 будут перепрофилированы еще 20 коек
- Британские ученые прогнозируют рост смертности от новой мутации коронавируса
- Новый вид коронавируса наступает: британский штамм уже обнаружили в Испании
- В США зарегистрировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna
Другие события дня:
- Главная новость: в Латвию доставили первые вакцины против Covid-19
- RAKUS планирует вакцинировать от Covid-19 по 40 человек в день
- Илзе Винькеле назвала это "входным билетом в нормальную жизнь"
- А президент Еврокомиссии сказала, что начало вакцинации - "момент единства"
- Кстати, первые люди уже вакцинированы от Covid-19 в Венгрии и Германии
- В Алуксне и Гулбене выпал слой снега толщиной 14 см
- Снег и гололед затрудняли движение по всей Латвии
- Несанкционированный автозаезд в Лиепаю против ограничений: возбуждено несколько дел
- В Плявниеках заболевший Covid-19 пытался вломиться в квартиру подруги: его оштрафовали на 750 евро
- Подведены итоги первого дня Рождества: день выдался оживленным: задержали 16 пьяных водителей, а в пожарах пострадали четыре человека
- В гости на Рождество: полиция возбудила 47 административных процессов о нарушении ограничений
- Вступил в силу обвинительный приговор по делу о гибели четырех человек в Яунберзе
- В Пскове солдат выстрелил из пушки по торговому центру
- Пять допросов и очная ставка с тещей возможного отравителя: Любовь Соболь снова под стражей
- Умер легендарный разведчик Джордж Блейк
- Четверо человек были ранены из-за стрельбы в Берлине
Немного легких новостей отвлечься:
- Семья из Эстонии из-за Covid-19 застряла в Италии. В итоге, они решили там поселиться
- В России кто-то выбросил кота в мусорник. Позже его нашли и сделали заместителем министра!
- "Семейные" новости: у Эдварда Сноудена родился сын, а певица Монеточка вышла замуж
- Рижское "Динамо" увезло из Минска одно очко