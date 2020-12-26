Вс, 27.12.2020
Входной билет в нормальную жизнь Илзе Винькеле о вакцине против SARS-CoV2
Илзе Винькеле о вакцине против SARS-CoV2
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Вакцина от Covid-19 в Латвии и обстрел торгового центра. Все, что вы могли пропустить 26 декабря

ФОТО: Rus TVNET

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день. 

Коронавирус:

  • За сутки подтверждено 399 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек
  • В Литве за прошедшие сутки выявлено 2350 новых случаев Covid-19, скончались 23 человека
  • В Эстонии - 446 новых случаев
  • В Резекненской больнице до конца года под Covid-19 будут перепрофилированы еще 20 коек
  • Британские ученые прогнозируют рост смертности от новой мутации коронавируса
  • Новый вид коронавируса наступает: британский штамм уже обнаружили в Испании
  • В США зарегистрировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

Другие события дня:

  • Главная новость: в Латвию доставили первые вакцины против Covid-19
  • RAKUS планирует вакцинировать от Covid-19 по 40 человек в день
  • Илзе Винькеле назвала это "входным билетом в нормальную жизнь"
  • А президент Еврокомиссии сказала, что начало вакцинации - "момент единства"
  • Кстати, первые люди уже вакцинированы от Covid-19 в Венгрии и Германии
  • В Алуксне и Гулбене выпал слой снега толщиной 14 см
  • Снег и гололед затрудняли движение по всей Латвии
  • Несанкционированный автозаезд в Лиепаю против ограничений: возбуждено несколько дел
  • В Плявниеках заболевший Covid-19 пытался вломиться в квартиру подруги: его оштрафовали на 750 евро
  • Подведены итоги первого дня Рождества: день выдался оживленным: задержали 16 пьяных водителей, а в пожарах пострадали четыре человека
  • В гости на Рождество: полиция возбудила 47 административных процессов о нарушении ограничений
  • Вступил в силу обвинительный приговор по делу о гибели четырех человек в Яунберзе
  • В Пскове солдат выстрелил из пушки по торговому центру
  • Пять допросов и очная ставка с тещей возможного отравителя: Любовь Соболь снова под стражей
  • Умер легендарный разведчик Джордж Блейк
  • Четверо человек были ранены из-за стрельбы в Берлине

Немного легких новостей отвлечься:

  • Семья из Эстонии из-за Covid-19 застряла в Италии. В итоге, они решили там поселиться
  • В России кто-то выбросил кота в мусорник. Позже его нашли и сделали заместителем министра!
  • "Семейные" новости: у Эдварда Сноудена родился сын, а певица Монеточка вышла замуж
  • Рижское "Динамо" увезло из Минска одно очко

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