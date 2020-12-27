Официально: Илья Ковальчук вернулся в КХЛ

Соглашение заключено по схеме "1+1". Это означает, что 37-летний Ковальчук отыграет за омичей минимум сезон, а дальше возможно продление контракта. Нападающий будет выступать под 17-м номером.

По информации "Спорт-Экспресс", зарплата нападающего составит 20 миллионов рублей (220 тысяч евро).

Прошлый сезон Ковальчук провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выступая за "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон", набрав в 46 матчах 26 (10+16) очков. Всего за 13 лет в НХЛ Ковальчук провёл 966 матчей, набрав 904 (454+450) очка.

Ранее в КХЛ Ковальчук играл за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. За 6 сезонов в КХЛ он сыграл 367 матчей, в которых набрал 370 (161+209) очков.