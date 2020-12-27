В каких странах первыми идут медики, а в каких политики? В ЕС началась вакцинация от Covid-19

Президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в субботу, 26 декабря, объявила, что вакцина от Covid-19, разработанная фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer, была доставлена ​​во все 27 стран-членов ЕС.

В нескольких европейских странах первые люди были вакцинированы уже в субботу, в том числе в Германии и Венгрии.

В Венгрии первым, кто получил вакцину, был персонал больниц, в Германии - клиенты и персонал домов престарелых.

Вакцинация также началась в субботу в Словакии и Литве.

В Литве первой вакцину в субботу получила медсестра клиники "Сантара" при Вильнюсской университетской больнице. Утром в воскресенье вакцинация началась в больницах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляя и Паневежиса.

Новый коронавирус в ЕС унес жизни более 336 000 человек. По крайней мере 16 миллионов человек инфицированы Covid-19, и почти во всех странах ЕС действуют строгие ограничения, направленные на сокращение распространения вируса.

Каждая страна самостоятельно решает, какие группы населения вакцинировать в первую очередь. 9

Испания и Франция, как и Германия, объявили, что первыми будут вакцинировать клиентов домов престарелых и пожилых людей.

В Литве и Италии первыми вакцину получат медицинские работники. Также и в Польше врачи, медсестры и другие люди, работающие на передовой в борьбе с Covid-19, новую вакцину получат в числе первых.

Чтобы повысить доверие общества к вакцине, в нескольких странах одними из первых, кто получит вакцину, будут политики. 9

Уже сегодня, 27 декабря, вакцинироваться планируют президент Словакии Зузана Чапутова и министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов.

В Латвию вакцины были доставлены утром 26 декабря - страна получила первые 9750 вакцин. Первые вакцины получат 4875 медицинских работников. Для вакцинации одного человека необходимы две дозы.