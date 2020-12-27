Вс, 27.12.2020
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Видео ⟩ Баба Яга утащила мешок Деда Мороза. Пришлось вмешаться Росгвардии

ФОТО: Кадр из видео

Москва. Дед Мороз оставил мешок с подарками у елки без присмотра. Мешок утащила Баба Яга. Дед Мороз не растерялся и вызвал Росгвардию. Для разрешения ситуации понадобилось сразу два росгвардейца.

На место ЧП приехали две машины. Росгвардейцы тут же погрузили Бабу Ягу в одну из машин, а мешок с подарками вернули Деду Морозу. От радости он назвал росгвардцейца "мой хороший".

Внимание: видео - постановочное! Всем счастливых праздников! 

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