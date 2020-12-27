Видео ⟩ Баба Яга утащила мешок Деда Мороза. Пришлось вмешаться Росгвардии

Москва. Дед Мороз оставил мешок с подарками у елки без присмотра. Мешок утащила Баба Яга. Дед Мороз не растерялся и вызвал Росгвардию. Для разрешения ситуации понадобилось сразу два росгвардейца.
На место ЧП приехали две машины. Росгвардейцы тут же погрузили Бабу Ягу в одну из машин, а мешок с подарками вернули Деду Морозу. От радости он назвал росгвардцейца "мой хороший".
Росгвардейцы провели показательные занятия по профилактике преступлений в усадьбе Деда Мороза. Всех с наступающим pic.twitter.com/ab1yrYWhls— МБХ медиа (@MBKhMedia) December 25, 2020
Внимание: видео - постановочное! Всем счастливых праздников!