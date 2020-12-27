Эксперимент ⟩ Гонщики рискуют сгореть заживо. Какую роль играет экипировка?

В этом внушительном ДТП французский спортсмен отделался лёгкими ожогами. С одной стороны, спасла семикилограммовая система защиты Halo, с другой - специальная экипировка пилотов.

Вдохновившись этой аварией с относительно счастливым концом, ведущий передачи Ātruma cilts Паулс Тимротс решил провести практический эксперимент, в рамках которого он проверил, насколько быстро воспламеняется специальная одежда, сертифицированная для автоспорта, и простая тканевая.

ФОТО: Кадр из видео

Экипировку он взял у латвийского гонщика Рейниса Нитишса. Тимротс засёк, сколько по времени горит простая тканевая одежда и сколько - специальная гоночная.

Первые итоги:

простая хлопковая футболка - загорелась за 16 секунд;

специальное нижнее бельё, с сертификатами, но б/у - загоралось чуть медленнее, было больше дыма, однако всё равно за 16 секунд огонь его одолел.

После этого Тимротс решил жечь футболку целиком - не с краю, а расположив над огнём полностью. Итоги:

простая хлопковая футболка - загорелась за 10 секунд;

специальная футболка, пусть и б/у, после множества стирок - долго валил дым, но пламя не прожигало майку более 30 секунд. Цвет футболки выгорел, но одежда не сгорела.

После этого в ход пошла балаклава, которую гонщики надевают под шлем. Её ведущий натянул на воздушный шарик и ждал, пока тот лопнет:

простая балаклава - шарик лопнул через 19 секунд, балаклава подгорела;

профессиональная балаклава - шарик лопнул через 22 секунды, но материал балаклавы остался целым и невредимым.

В заключении тестирование прошли штаны, в которые ведущий поместил бумагу:

синтетические штаны - прогорели за 17 секунд, после чего загорелась бумага;

бумага в балаклаве, использованной вместо штанов, не загоралась более 30 секунд. Балаклава чуть сменила цвет, но бумага осталась невредимой.

Тестировать комбинезоны гонщика Тимротс не стал, удостоверившись, что даже на примере нижнего белья очевидно, что сертифицированная одежда гонщиков гораздо более огнеупорная, чем простая тканевая.