Количество госпитализированных с Covid-19 впервые превысило 1000 человек

В настоящее время в больницах находятся 1010 пациентов с Covid-19.

У 954 человек заболевание средней тяжести, 56 находятся в тяжелом состоянии.

До сегодняшнего дня из больниц выписаны 3074 заболевших Covid-19.

Ранее Национальная служба здравоохранения сообщала о самом большом количестве госпитализированных пациентов с Covid-19 22 декабря, когда в больницах одновременно проходили лечение 998 человек с новым коронавирусом, 50 из которых находились в тяжелом состоянии. После этого за несколько дней общее количество госпитализированных пациентов с Covid-19 уменьшилось до 898, но затем снова увеличилось: в пятницу, 25 декабря, было зарегистрировано 936 госпитализированных пациентов с Covid-19, 989 - в субботу, 27 декабря, и более 1000 - впервые в это воскресенье.

Как уже сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 511 новых случаев Covid-19, 44 человека умерли, и это суточный рекорд. Ранее самое большое в Латвии количество умерших с Covid-19 - 25 - было зарегистрировано 12 и 15 декабря.