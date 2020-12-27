Covid-19 ⟩ В Литве 1668 новых случаев за сутки, в Эстонии - 370

Литва

За сутки в Литве выявлено 1668 новых случаев заражения Covid-19, сообщает Департамент статистики Литвы.

За сутки в стране скончались 26 человек с подтвержденным коронавирусом, 384 пациента выздоровели.

С начала пандемии Covid-19 заразились в Литве 130 598 человек, 66 971 человек болеют, 61 751 человек выздоровел.

Всего в Литве от коронавируса умерли 1 254 человека, 622 умерли от других причин.

За минувшие сутки сделано 5223 теста.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 2498 тестов на коронавирус, из них позитивными были 370, или 14,8%.

По состоянию на утро 27 декабря в больницах находились 420 пациентов с Covid-19, в отделениях интенсивной терапии - 42, из которых в искусственной вентиляции легких нуждались 25 человек.