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Илзе Винькеле о вакцине против SARS-CoV2
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Ограничения на время ЧС: полиция возбудила 78 дел за сутки

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В субботу, 26 декабря, возбуждено 78 административных процессов о несоблюдении ограничений, установленных на время чрезвычайной ситуации, сообщили в Госполиции.

За прошедшие сутки начат 51 административный процесс о нарушении ограничений на собрания и проведение частных мероприятий, два процесса о несоблюдении требований самоизоляции, 11 - о неиспользовании масок, 14 - о незаполнении анкеты covidpass.lv.

Полиция напоминает, что целью проверок является не наказание, а разъяснение жителям необходимости соблюдения ограничений.

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