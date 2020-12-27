Ограничения на время ЧС: полиция возбудила 78 дел за сутки

В субботу, 26 декабря, возбуждено 78 административных процессов о несоблюдении ограничений, установленных на время чрезвычайной ситуации, сообщили в Госполиции.
За прошедшие сутки начат 51 административный процесс о нарушении ограничений на собрания и проведение частных мероприятий, два процесса о несоблюдении требований самоизоляции, 11 - о неиспользовании масок, 14 - о незаполнении анкеты covidpass.lv.
Полиция напоминает, что целью проверок является не наказание, а разъяснение жителям необходимости соблюдения ограничений.