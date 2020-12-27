Владимир Путин привьется от Covid-19 "Спутником V"

По словам Дмитрия Пескова, президент РФ ожидал завершения всех формальностей, связанных с тестированием вакцины "Спутник V".

Когда конкретно Владимир Путин пройдет вакцинацию, сообщит он сам, отметил его пресс-секретарь.

Напомним, Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря заявил, что пока не сделал прививку от коронавируса, потому что она пока не рекомендована "для таких, как он", то есть - пенсионеров. Сейчас президенту России 68 лет.