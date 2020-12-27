Вс, 27.12.2020
Входной билет в нормальную жизнь Илзе Винькеле о вакцине против SARS-CoV2
Илзе Винькеле о вакцине против SARS-CoV2
1 мин для прочтения

Владимир Путин привьется от Covid-19 "Спутником V"

Владимир Путин

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент России Владимир Путин подтвердил, что сделает прививку от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на РИА "Новости". 

По словам Дмитрия Пескова, президент РФ ожидал завершения всех формальностей, связанных с тестированием вакцины "Спутник V".

Когда конкретно Владимир Путин пройдет вакцинацию, сообщит он сам, отметил его пресс-секретарь.

Напомним, Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря заявил, что пока не сделал прививку от коронавируса, потому что она пока не рекомендована "для таких, как он", то есть - пенсионеров. Сейчас президенту России 68 лет.

На днях стало известно, что Минздрав России одобрил вакцинацию людей старше 60 лет препаратом "Спутник V". Испытания вакцины на пенсионерах начались в середине октября. В них приняли участие 110 человек, самому старшему из них 82 года, пишет "Дождь".

Последние новости

НАВЕРХ
Back