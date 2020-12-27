Трамп отказался подписать пакет поддержки экономики. Миллионы американцев - без пособий

Трамп удивил как демократов, так и республиканцев, назвав на этой неделе законопроект "позором" и потребовав более чем утроить выплаты поддержки для американцев.

Законопроект, среди прочего, предусматривал продление специальных пособий по безработице, срок действия которых для 14 миллионов американцев истек в субботу, сообщило Министерство труда США.

Пакет поддержки экономики на 900 миллиардов долларов привязан к 1,4 трлн долларов государственного финансирования на следующий год.

Без подписи Трампа во вторник, 29 декабря, работа правительства будет частично приостановлена, исключение возможно только в том случае, если Конгресс примет законопроект, который предотвратит это и продлит государственное финансирование.

Новоизбранный президент США Джо Байден призвал Трампа немедленно подписать законопроект.

"Наступил день после Рождества, и миллионы семей не знают, смогут ли они свести концы с концами, потому что президент Дональд Трамп отказывается подписать пакет экономической поддержки, одобренный Конгрессом", - заявил Байден.