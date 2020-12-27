Вс, 27.12.2020
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Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
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Трамп отказался подписать пакет поддержки экономики. Миллионы американцев - без пособий

Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп отказался подписать законопроект на 2,3 триллиона долларов, который включает государственное финансирование на следующий год и пакет поддержки экономики во время кризиса Covid-19, что означает, что для миллионов американцев в субботу, 26 декабря, прекратились выплаты пособий по безработице.

Трамп удивил как демократов, так и республиканцев, назвав на этой неделе законопроект "позором"  и потребовав более чем утроить выплаты поддержки для американцев.

Законопроект, среди прочего, предусматривал продление специальных пособий по безработице, срок действия которых для 14 миллионов американцев истек в субботу, сообщило Министерство труда США.

Пакет поддержки экономики на 900 миллиардов долларов привязан к 1,4 трлн долларов государственного финансирования на следующий год.

Без подписи Трампа во вторник, 29 декабря, работа правительства будет частично приостановлена, исключение возможно только в том случае, если Конгресс примет законопроект, который предотвратит это и продлит государственное финансирование.

Новоизбранный президент США Джо Байден призвал Трампа немедленно подписать законопроект.

"Наступил день после Рождества, и миллионы семей не знают, смогут ли они свести концы с концами, потому что президент Дональд Трамп отказывается подписать пакет экономической поддержки, одобренный Конгрессом", - заявил Байден.

Байден раскритиковал отказ Трампа от ответственности и подчеркнул, что это может повлечь за собой разрушительные последствия.

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