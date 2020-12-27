Трамп отказался подписать пакет поддержки экономики. Миллионы американцев - без пособий

Президент США Дональд Трамп отказался подписать законопроект на 2,3 триллиона долларов, который включает государственное финансирование на следующий год и пакет поддержки экономики во время кризиса Covid-19, что означает, что для миллионов американцев в субботу, 26 декабря, прекратились выплаты пособий по безработице.
Трамп удивил как демократов, так и республиканцев, назвав на этой неделе законопроект "позором" и потребовав более чем утроить выплаты поддержки для американцев.
Законопроект, среди прочего, предусматривал продление специальных пособий по безработице, срок действия которых для 14 миллионов американцев истек в субботу, сообщило Министерство труда США.
Пакет поддержки экономики на 900 миллиардов долларов привязан к 1,4 трлн долларов государственного финансирования на следующий год.
Без подписи Трампа во вторник, 29 декабря, работа правительства будет частично приостановлена, исключение возможно только в том случае, если Конгресс примет законопроект, который предотвратит это и продлит государственное финансирование.
Новоизбранный президент США Джо Байден призвал Трампа немедленно подписать законопроект.
"Наступил день после Рождества, и миллионы семей не знают, смогут ли они свести концы с концами, потому что президент Дональд Трамп отказывается подписать пакет экономической поддержки, одобренный Конгрессом", - заявил Байден.
Байден раскритиковал отказ Трампа от ответственности и подчеркнул, что это может повлечь за собой разрушительные последствия.