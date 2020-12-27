Важное уточнение от SPKC о зарегистрированных 44 умерших с Covid-19 за сутки

SPKC подчеркивает, что ежедневно публикует оперативные данные, которые получает о людях, зараженных Covid-19 и умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией. SPKC получает отчеты из больниц, а также информацию о тех пациентах, которые умерли вне стационаров.

SPKC пояснят, что отчеты, полученные 27 декабря о 44 умерших пациентах с Covid-19, не включают данные только за предыдущий день. Эти цифры относятся к летальным случаям за несколько дней, отчеты по которым SPKC получил от больниц и семейных врачей только сегодня.

Как уже сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 511 новых случаев Covid-19 и зарегистрированы 44 смерти.

Умершие были в возрасте от 35 до 105 лет:

в возрасте от 35 до 40 лет - один;

в возрасте от 50 до 60 лет - трое;​

в возрасте от 60 до 70 лет - шестеро;

в возрасте от 70 до 80 лет - десять;

в возрасте от 80 до 90 лет - двадцать;

в возрасте от 90 до 95 лет - трое;

в возрасте от 100 до 105 лет - один.

В целом с начала пандемии в Латвии умерли 559 человек с подтвержденным Covid-19. Ранее самое большое в Латвии количество умерших с Covid-19 - 25 - было зарегистрировано 12 и 15 декабря.

За прошедшие сутки сделано 5054 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10.1%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 36 330 человек.

Число госпитализированных превысило 1000

За прошедшие сутки госпитализировано 79 пациентов с Covid-19, а выписано из больниц 38 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах находятся 1010 пациентов с Covid-19. У 954 человек заболевание средней тяжести, 56 человек находятся в тяжелом состоянии.