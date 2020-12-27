Вс, 27.12.2020
Входной билет в нормальную жизнь Илзе Винькеле о вакцине против SARS-CoV2
Илзе Винькеле о вакцине против SARS-CoV2
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Глава AstraZeneca: удалось найти эффективную формулу вакцины от Covid-19

Паскаль Сорио

ФОТО: Reuters/ScanPix

Фармацевтическому предприятию AstraZeneca и Оксфордскому университету, которые совместно разрабатывают вакцину против нового коронавируса, удалось найти эффективную формулу, обеспечивающую стопроцентную защиту от тяжелого заболевания Covid-19, сообщил в четверг руководитель AstraZeneca Паскаль Сорио.

Сорио в интервью изданию Sunday Times сказал, что вакцина, которую сейчас оценивает независимый регулятор медикаментов Великобритании, обеспечивает стопроцентную защиту от тяжелых симптомов Covid-19, требующих госпитализации, пишет AFP.

Он выразил уверенность, что во время испытаний эффективность разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцины будет равноценна вакцине, разработанной Pfizer, BioNTech и Moderna.

Отметим, что разработанная Pfizer и BioNTech вакцина от Covid-19 в ходе испытания показала эффективность 95%, а вакцина Moderna - 94,5%.

Правительство Великобритании 23 декабря сообщило, что AstraZeneca и Оксфодский университет подали данные в независимое Агентство по регуляции медикаментов и продуктов здравоохранения (MHRA).

Ожидается, что вакцина будет утверждена уже в понедельник, пишет The Sunday Telegraph.

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