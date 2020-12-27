Из-за загруженности больниц NMPD приходится согласовывать госпитализацию каждого пациента

Она отметила, что порядок госпитализации отличается от того, каким он был до пандемии, и в таком режиме NMPD работает уже с осени.

Букша пояснила, что оперативная работа сложна и специфична, так как ситуация в больницах может резко меняться, например, в больнице может быть достигнута нагрузка коек, близкая к максимальной.

Кроме того, врачи больницы могут внезапно заболеть или уйти на карантин.

"Фактически, нам нужно согласовывать каждого пациента, чтобы понять, в какой момент и какая больница может его принять. Каждый день больницы сообщают о загруженности коек и согласно этому мы смотрим, какова может быть госпитализация пациента", - отметила представитель NMPD.

Она обратила внимание на то, что ситуация значительно отличается от той, что была еще до пандемии Covid-19, когда можно было спокойно везти пациентов в любой стационар, обозначенный в плане госпитализации, несмотря на нагрузку и достаточность койко-мест.

По словам Букши, и пациентам уже хорошее время приходится считаться с тем, что их могут и не доставить в ближайшую больницу, как это было бы до пандемии Covid-19. Если ближайшее медучреждение помощь обеспечить не может, то пациента везут в следующий стационар, где это возможно", - пояснила Букша.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии были госпитализированы еще 79 пациентов с Covid-19.