Из-за загруженности больниц NMPD приходится согласовывать госпитализацию каждого пациента

Принимая во внимание, что из-за созданной пандемией Covid-19 нагрузки ситуация в больницах изменчива, госпитализацию каждого пациента необходимо согласовывать отдельно, сообщила агентству LETA представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Илзе Букша.
Она отметила, что порядок госпитализации отличается от того, каким он был до пандемии, и в таком режиме NMPD работает уже с осени.
Кроме того, врачи больницы могут внезапно заболеть или уйти на карантин.
"Фактически, нам нужно согласовывать каждого пациента, чтобы понять, в какой момент и какая больница может его принять. Каждый день больницы сообщают о загруженности коек и согласно этому мы смотрим, какова может быть госпитализация пациента", - отметила представитель NMPD.
Она обратила внимание на то, что ситуация значительно отличается от той, что была еще до пандемии Covid-19, когда можно было спокойно везти пациентов в любой стационар, обозначенный в плане госпитализации, несмотря на нагрузку и достаточность койко-мест.
По словам Букши, и пациентам уже хорошее время приходится считаться с тем, что их могут и не доставить в ближайшую больницу, как это было бы до пандемии Covid-19. Если ближайшее медучреждение помощь обеспечить не может, то пациента везут в следующий стационар, где это возможно", - пояснила Букша.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии были госпитализированы еще 79 пациентов с Covid-19.
Таким образом, по данным Национальной службы здравоохранения в больницах сейчас лечатся 1010 человек с Covid-19. Состояние 56 из них - тяжелое.