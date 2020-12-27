Вс, 27.12.2020
Наш отпуск закончился тем, что мы просто-напросто застряли в Испании. Посчитав, сколько денег уйдет на возвращение, мы решили остаться, так как сумма равнялась нескольким месяцам проживания в нормальных апартаментах Алена Аро, застрявшая в Испании и оставшаяся там жить
Алена Аро, застрявшая в Испании и оставшаяся там жить
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Видео ⟩ Первым пациентом коронавакцины в Эстонии стала врач

В Эстонии в кохтла-ярвеском центре здоровья Ярве в воскресенье в 10.30 началась вакцинация против коронавируса. Первой защитную прививку получила Елена Розинко, врач Ида-Вируской центральной больницы, пишет Rus. Postimees со ссылкой на Virumaa Teataja.

"Я очень благодарна за то, что меня выбрали в качестве первого получателя вакцины, - сказала Розинко. - Я работаю здесь, в вирусном отделении той же больницы, и каждый день контактирую с пациентами с коронавирусной болезнью".

Первую инъекцию сделала сестра Анна Александрова. "В понедельник мы узнали, что вакцина на подходе и мы начнем вакцинацию в воскресенье", - сказала она.

"Поскольку я все равно делаю вакцинацию от вирусов, мне доверили первую инъекцию. Руки немного дрожали от волнения, но в остальном укол как укол".

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