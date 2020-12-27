Во Франции и Великобритании из-за урагана тысячи человек остались без электричества

На севере Франции без электричества остались около 12 000 домашних хозяйств, сообщает AFP.

Во Франции ураган сильнее всего затронул прибрежные регионы Бретань и Нормандия.

Метеорологическая служба Франции предупреждала о сильных порывах ветра и высоких волнах на побережье Атлантического океана.

"Белла" затронул и большую часть Британских островов, там долгое время шли дожди, а сила ветра достигала 112 километров в час (31 метра в секунду).

В Великобритании в воскресенье по-прежнему в силе более 100 предупреждений о возможных наводнениях.

В Нортгемптоншире и Бедфордширде на востоке Англии затопило дома.

Из-за бури на юго-востоке Англии более 1300 человек из-за угроз безопасности были вынуждены оставить дома в рождественский период.