Во Франции и Великобритании из-за урагана тысячи человек остались без электричества

Великобританию и север Франции затронул ураган "Белла", оставив без электроснабжения тысячи домашних хозяйств, пишет dpa.
На севере Франции без электричества остались около 12 000 домашних хозяйств, сообщает AFP.
Во Франции ураган сильнее всего затронул прибрежные регионы Бретань и Нормандия.
Метеорологическая служба Франции предупреждала о сильных порывах ветра и высоких волнах на побережье Атлантического океана.
"Белла" затронул и большую часть Британских островов, там долгое время шли дожди, а сила ветра достигала 112 километров в час (31 метра в секунду).
В Нортгемптоншире и Бедфордширде на востоке Англии затопило дома.
Из-за бури на юго-востоке Англии более 1300 человек из-за угроз безопасности были вынуждены оставить дома в рождественский период.
На острове Уайт прошедшей ночью сила порывов ветра достигала 170 километров в час (47 метров в секунду).