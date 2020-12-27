Вс, 27.12.2020
Наш отпуск закончился тем, что мы просто-напросто застряли в Испании. Посчитав, сколько денег уйдет на возвращение, мы решили остаться, так как сумма равнялась нескольким месяцам проживания в нормальных апартаментах Алена Аро, застрявшая в Испании и оставшаяся там жить
Алена Аро, застрявшая в Испании и оставшаяся там жить
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Во Франции и Великобритании из-за урагана тысячи человек остались без электричества

Ураган на северо-западе Франции 27 декабря

ФОТО: AFP/SCANPIX

Великобританию и север Франции затронул ураган "Белла", оставив без электроснабжения тысячи домашних хозяйств, пишет dpa.

На севере Франции без электричества остались около 12 000 домашних хозяйств, сообщает AFP.

Во Франции ураган сильнее всего затронул прибрежные регионы Бретань и Нормандия.

Метеорологическая служба Франции предупреждала о сильных порывах ветра и высоких волнах на побережье Атлантического океана.

"Белла" затронул и большую часть Британских островов, там долгое время шли дожди, а сила ветра достигала 112 километров в час (31 метра в секунду).

В Великобритании в воскресенье по-прежнему в силе более 100 предупреждений о возможных наводнениях.

В Нортгемптоншире и Бедфордширде на востоке Англии затопило дома.

Из-за бури на юго-востоке Англии более 1300 человек из-за угроз безопасности были вынуждены оставить дома в рождественский период.

На острове Уайт прошедшей ночью сила порывов ветра достигала 170 километров в час (47 метров в секунду).

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