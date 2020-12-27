В Страдиня за 3 дня от Covid-19 вакцинируют 928 человек. В больнице рассказали, кто эти люди

Вакцинация в больнице будет проводиться в пяти пунктах вакцинации и из 928 человек, которые получат вакцину от Covid-19, 916 будут работниками медучреждения, а 12 - сотрудниками Службы неотложной медицинской помощи.

Как рассказала представитель больницы Янита Вейнберга, вакцинация планируется так, чтобы работники могли делать ее эпидемиологически безопасно. Каждому работнику установлено время, во сколько он должен прийти, чтобы избежать скопления людей.

Вейнберга указала, что подготовка к вакцинации прошла вовремя и был проведен опрос работников.

70% участников опроса указали, что хотят получить вакцину. По ее словам, как и в других странах мира, в Латвии вакцинация медработников также проходит по добровольному принципу. 8

Она признала, что у работников была возможность обосновать свой выбор вакцинироваться или нет, и многие работники указали, что планируют вакцинироваться во время следующего подхода. Вейнберга пояснила, что медработники очень ответственно относятся к вакцинации - если кто-то из них находится дома по причине болезни или самоизоляции, в анкете было указано желание вакцинироваться, когда больница получит следующую поставку вакцин.

"Количество выделенных вакцин достаточно. В первую очередь вакцину получат работники тех структурных подразделений, у которых наиболее тесный контакт с covid-положительными пациентами, и это отделение неотложной медицинской помощи больницы и три отделения Covid-19. Вакцины получат все, кто работает в этих отделениях, начиная с главврача и заканчивая работниками службы уборки", - проинформировала представитель учреждения.

Вейнберга рассказала, что больница Страдиня получит больше вакцин, чем планировалось изначально, поэтому будут вакцинированы все работники, которые этого захотят.

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