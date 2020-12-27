Видео ⟩ Машину разорвало пополам: в Каунасе пьяный водитель BMW на огромной скорости влетел в столб

Во втором по величине городе Литвы Каунасе в субботу полиция следовала за водителем с подозрительным стилем вождения. Но водитель BMW E39 не подчинился приказу полицейских остановиться и попытался скрыться.

"Водитель не остановился, прибавил скорости и попытался скрыться", - сообщают стражи правопорядка. С улицы Раудондварио за BMW, скорость которого уже была до 150 км/ч, следовала и вторая патрульная машина. "BMW, которая на некоторое время пропала из поля зрения, нашли на обочине дороги врезавшейся в уличный столб".