Вс, 27.12.2020
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Видео ⟩ Машину разорвало пополам: в Каунасе пьяный водитель BMW на огромной скорости влетел в столб

Водитель чудом остался жив.

ФОТО: Facebook/Veidas Veidalynėje

В Литве посреди Каунаса в результате ДТП машину фактически разорвало пополам. Чудом пьяный водитель остался жив, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Elu24.

Во втором по величине городе Литвы Каунасе в субботу полиция следовала за водителем с подозрительным стилем вождения. Но водитель BMW E39 не подчинился приказу полицейских остановиться и попытался скрыться.

"Водитель не остановился, прибавил скорости и попытался скрыться", - сообщают стражи правопорядка. С улицы Раудондварио за BMW, скорость которого уже была до 150 км/ч, следовала и вторая патрульная машина. "BMW, которая на некоторое время пропала из поля зрения, нашли на обочине дороги врезавшейся в уличный столб".

Фонарный столб буквально разрубил автомобиль пополам. 36-летний водитель, от которого разило алкоголем, лежал рядом с обломками, его доставили в травмой головы в больницу. Этого водителя задерживали пьяным за рулем и летом прошлого года.

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