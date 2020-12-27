Вс, 27.12.2020
Эти люди, несмотря на предупреждения, не хотят понимать и прекращать правонарушения Полиция о несанкционированном автозаезде против ограничений
Полиция о несанкционированном автозаезде против ограничений
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  • 44 смерти от Covid-19 и слишком медленный водитель автобуса. Все, что вы могли пропустить 27 декабря
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44 смерти от Covid-19 и слишком медленный водитель автобуса. Все, что вы могли пропустить 27 декабря

ФОТО: TVNET

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день. 

Коронавирус:

  • 44 смерти и 511 новых случаев: статистика Covid-19 за сутки. Впрочем, данные поступают с задержкой, поэтому не все эти смерти произошли именно накануне.
  • Количество госпитализированных с Covid-19 впервые превысило 1000 человек.
  • В Страдиня за 3 дня от Covid-19 вакцинируют 928 человек. В больнице рассказали, кто эти люди.
  • Из-за загруженности больниц NMPD приходится согласовывать госпитализацию каждого пациента.
  • В Литве 1668 новых случаев за сутки, в Эстонии - 370.
  • Первым пациентом коронавакцины в Эстонии стала врач.
  • Глава ВОЗ: Коронавирус - это не последняя пандемия.
  • Глава AstraZeneca: удалось найти эффективную формулу вакцины от Covid-19.
  • Владимир Путин привьется от Covid-19 "Спутником V".

Другие события дня:

  • Оштрафован водитель автобуса, ехавший слишком медленно во время заезда в Лиепаю.
  • Машину разорвало пополам: в Каунасе пьяный водитель BMW на огромной скорости влетел в столб.
  • С 1 января продукты - заменители табака обложат акцизом.
  • Ограничения на время ЧС: полиция возбудила 78 дел за сутки.
  • Трамп отказался подписать пакет поддержки экономики. Миллионы американцев - без пособий.
  • Протесты против Лукашенко: в Минске запустили в небо красные и белые шары.
  • В Ливане после ссоры с местными жителями сожжен лагерь сирийских беженцев.
  • Любовь Соболь отпустили из изолятора.
  • Во Франции и Великобритании из-за урагана тысячи человек остались без электричества.
  • Подробности взрыва в Нэшвилле: ФБР выясняло, не было ли у владельца фургона "паранойи из-за 5G".
  • Будьте осторожны! В Марупе от рождественского венка загорелись шторы и стены.

Немного легких новостей отвлечься:

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