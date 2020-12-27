44 смерти от Covid-19 и слишком медленный водитель автобуса. Все, что вы могли пропустить 27 декабря

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
Коронавирус:
- 44 смерти и 511 новых случаев: статистика Covid-19 за сутки. Впрочем, данные поступают с задержкой, поэтому не все эти смерти произошли именно накануне.
- Количество госпитализированных с Covid-19 впервые превысило 1000 человек.
- В Страдиня за 3 дня от Covid-19 вакцинируют 928 человек. В больнице рассказали, кто эти люди.
- Из-за загруженности больниц NMPD приходится согласовывать госпитализацию каждого пациента.
- В Литве 1668 новых случаев за сутки, в Эстонии - 370.
- Первым пациентом коронавакцины в Эстонии стала врач.
- Глава ВОЗ: Коронавирус - это не последняя пандемия.
- Глава AstraZeneca: удалось найти эффективную формулу вакцины от Covid-19.
- Владимир Путин привьется от Covid-19 "Спутником V".
Другие события дня:
- Оштрафован водитель автобуса, ехавший слишком медленно во время заезда в Лиепаю.
- Машину разорвало пополам: в Каунасе пьяный водитель BMW на огромной скорости влетел в столб.
- С 1 января продукты - заменители табака обложат акцизом.
- Ограничения на время ЧС: полиция возбудила 78 дел за сутки.
- Трамп отказался подписать пакет поддержки экономики. Миллионы американцев - без пособий.
- Протесты против Лукашенко: в Минске запустили в небо красные и белые шары.
- В Ливане после ссоры с местными жителями сожжен лагерь сирийских беженцев.
- Любовь Соболь отпустили из изолятора.
- Во Франции и Великобритании из-за урагана тысячи человек остались без электричества.
- Подробности взрыва в Нэшвилле: ФБР выясняло, не было ли у владельца фургона "паранойи из-за 5G".
- Будьте осторожны! В Марупе от рождественского венка загорелись шторы и стены.
Немного легких новостей отвлечься:
- Это правда? Нет, слухи: Бузова, Заворотнюк и другие популярные герои желтой прессы в 2020 году.
- Спортивная карьера, травма спины и дебют в кино: дочь Жан-Клода Ван Дамма - Бьянка.
- Поставила мировой рекорд, но его не засчитали. 16-летняя Щербакова выиграла чемпионат России.