В Британию по VIP-пакету. Как 39 мигрантов оказались в смертельной ловушке

"Свидетель X" рассказал, как на месте встречи на севере Франции его затолкали в контейнер. Водитель почти не говорил, только торопил мигрантов. Позже, когда контейнер грузили на паром, водитель ненадолго открыл двери и сказал, чтобы они вели себя тихо, встали в середину трейлера и держались друг за друга.

Когда "Свидетель Х" доехал до Британии, его и других мигрантов на ферме Орсетт в Эссексе встретило несколько черных машин.

Свидетеля отвезли в принадлежащий Фонгу дом на юге Лондона. Он находился там до тех пор, пока его родители не заплатили за поездку. Цену он назвал слишком высокой: ему тоже обещали "путешествие VIP-класса".

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За 12 дней до гибели мигрантов тот же грузовик несколько раз видели на пустыре неподалеку от деревни в Эссексе PA Media

За 12 дней до того, как в контейнере в Грейсе нашли 39 тел, Мари Эндрюс находилась в своем трейлере в деревне Орсет, примерно в шести километрах от Грейса. Она увидела нечто подозрительное и позвонила на экстренный номер 999.

"Куча иммигрантов выбралась из грузовика, они сели в "Мерседес", - сказала она оператору.

Мари Эндрюс наблюдала за одним из этапов операции нелегальной перевозки людей, организованной той же бандой, которая несла ответственность за гибель 39 мигрантов.

Машины, в которые сели выбравшиеся из грузовиков мигранты, вскоре уехали.

"Это был шок. Любой, увидевший это, был бы шокирован, особенно в таком месте, про которое не все знают", - сказала она потом на суде.

"Пока я разговаривала с оператором, я все время смотрела на грузовик", - добавила Эндрюс.

Неделю спустя она увидела тот же грузовик с красной кабиной перед своим домом, у деревенского гольф-клуба, во время еще одной операции нелегальной перевозки.

По словам Эндрюс, увидев в соцсетях новости о гибели мигрантов, она снова позвонила в полицию.

"Я сразу же узнала грузовик и фургон, увидев их в новостях. Я была уверена, что это была та же самая машина, которую я видела 11 и 18 октября", - сказала она.

Кадр из съемок наружных камер. Морис Робинсон впервые открывает двери своего фургона

Похожую операцию 14 октября пресекли у въезда в Евротоннель в пригороде Кале, городе Кокель. В остановленном транспорте были обнаружены 20 вьетнамских мигрантов.

Мигрантов задержала французская полиция, а водителя, Кристофера Кеннеди, отпустили дальше в Кент.

На французской стороне в тот вечер дежурил офицер французской погранслужбы Максим Сесон. Мигранты, говорившие по-английски, рассказали ему, что приехали из Вьетнама, и не имеют с собой документов.

Некоторые из мигрантов, задержанных во Франции, чуть больше недели спустя были найдены мертвыми в контейнере в Эссексе.

Британская полиция восприняла их гибель как сигнал к действию.

"Членов этой группировки очень много раз останавливали в Европе и в Британии. Но они продолжали свое дело", - говорит старший инспектор Стотен.

"Трудно сказать, изменит ли это ситуацию, но сегодня мы на национальном уровне изменили наш подход к организованной миграционной преступности", - добавляет он.

Их никто не слышал

Среди погибших была супружеская пара - Трон Хай Лок и Нгуен Тхи Ван. Обоим было 35 лет.

У них была законная работа сборщиков фруктов в Венгрии, но в какой-то момент они связались с родными и сказали, что скоро поедут в Британию.

ФОТО: Reuters

На полу трейлера их нашли державшимися за руки. Их вместе доставили в морг и провели парное вскрытие. Во Вьетнаме у них осталось двое детей.

На родине погибших людей оплакивали. На фото - родственница у мемориала погибшей Буй Тхи Нхунг Getty Images

Перевозка 23 октября и предыдущая, провалившаяся 14 октября операция, были связаны, говорит прокурор по делу Билл Эмлин Джонс.

После провала во Франции контрабандисты, вероятно, пытались перевезти "две партии одновременно", уверен он.

"На этот раз у них просто оказалось слишком много людей на борту", - сказал он в суде. - Они поместили слишком много людей в один контейнер... Перевозчикам нужно было удвоить размер партии", - рассказал прокурор.