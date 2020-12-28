Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года

Первое, на что стоит обратить внимание, это воздействие окружающих. На этой неделе оно может быть очень сильным и не всегда позитивным. Необходимо поставить на себя энергетическую защиту, чтобы противостоять недоброжелателям, токсичным людям и всем, кто захочет перейти вам дорогу.

Овен

Звезды и планеты помогут Овнам выбраться из финансовой ямы. Это будет очень яркое и позитивное время, в которое люди этого Знака смогут завершить важные дела. Более того, им удастся повысить доходы. В этом им помогут шесть секретов богатства, а также немного мотивации. В конце 2020 года Овны смогут разрешить все неурядицы в семье, а в начале 2021 звезды помогут им закрепить полученный успех. Это будет очень важный период, так что не стоит расслабляться раньше времени.

Телец

Тельцам очень повезет во всех сферах жизни. Звезды с планетами будут очень гармоничными, поэтому удача последует за людьми этого Знака уже с первых дней недели. Единственный проблемный день — Полнолуние 30 декабря. Далее вновь настанет хороший период для повышенной активности. Этим людям стоит больше думать о чем-то позитивном, чтобы привлекать удачу силой мысли. Если закон притяжения не работает, то на это есть как минимум шесть причин, с которыми Тельцам стоит ознакомиться.

Близнецы

Близнецам стоит сфокусироваться на любовной сфере жизни. На этой неделе как можно больше времени стоит проводить со второй половинкой, детьми, родственниками и друзьями. Работа должна отойти на второй план уже 30 числа. Также стоит быть осторожными при совершении покупок. Для финансовой стабильности Близнецам стоит пользоваться самыми действенными финансовыми оберегами. Все важные покупки лучше совершить до 29 декабря. В последующие дни есть вероятность потратить деньги зря.

Рак

Поменять жизнь к лучшему или, как минимум, сохранить все достижения 2020 года Ракам поможет магия закрытого рта. Стоит как можно меньше рассказывать окружающим о своих планах и амбициях. Стоит дождаться хотя бы 1 января. В этот день позитивная энергия будет доминировать над негативной, поэтому получится отделить важное от напускного, приятных людей от недоброжелателей. У Раков на этой неделе все будет получаться. Нужно лишь верить в себя.

Лев

Львам в декабре нужно сфокусироваться на делах, работе и финансовой активности. Следование пяти секретам успешных людей поможет Львам стать успешнее, богаче, продуктивнее. Также стоит более позитивно относиться к советам близких: в них может содержаться рациональное зерно. Звезды наделят людей этого Знака мощной интуицией, но лишат выдержки и спокойствия. Это сделает Львов более агрессивными и нетерпеливыми.

Дева