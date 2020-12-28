Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года

Василиса Володина - одна из самых популярных росийских астрологов на данный момент. Ее прогнозы всегда полны полезных советов, поэтому старайтесь прислушиваться к ним, особенно сейчас, в самый динамичный период уходящего года.
Первое, на что стоит обратить внимание, это воздействие окружающих. На этой неделе оно может быть очень сильным и не всегда позитивным. Необходимо поставить на себя энергетическую защиту, чтобы противостоять недоброжелателям, токсичным людям и всем, кто захочет перейти вам дорогу.
Овен
Звезды и планеты помогут Овнам выбраться из финансовой ямы. Это будет очень яркое и позитивное время, в которое люди этого Знака смогут завершить важные дела. Более того, им удастся повысить доходы. В этом им помогут шесть секретов богатства, а также немного мотивации. В конце 2020 года Овны смогут разрешить все неурядицы в семье, а в начале 2021 звезды помогут им закрепить полученный успех. Это будет очень важный период, так что не стоит расслабляться раньше времени.
Телец
Тельцам очень повезет во всех сферах жизни. Звезды с планетами будут очень гармоничными, поэтому удача последует за людьми этого Знака уже с первых дней недели. Единственный проблемный день — Полнолуние 30 декабря. Далее вновь настанет хороший период для повышенной активности. Этим людям стоит больше думать о чем-то позитивном, чтобы привлекать удачу силой мысли. Если закон притяжения не работает, то на это есть как минимум шесть причин, с которыми Тельцам стоит ознакомиться.
Близнецы
Близнецам стоит сфокусироваться на любовной сфере жизни. На этой неделе как можно больше времени стоит проводить со второй половинкой, детьми, родственниками и друзьями. Работа должна отойти на второй план уже 30 числа. Также стоит быть осторожными при совершении покупок. Для финансовой стабильности Близнецам стоит пользоваться самыми действенными финансовыми оберегами. Все важные покупки лучше совершить до 29 декабря. В последующие дни есть вероятность потратить деньги зря.
Рак
Поменять жизнь к лучшему или, как минимум, сохранить все достижения 2020 года Ракам поможет магия закрытого рта. Стоит как можно меньше рассказывать окружающим о своих планах и амбициях. Стоит дождаться хотя бы 1 января. В этот день позитивная энергия будет доминировать над негативной, поэтому получится отделить важное от напускного, приятных людей от недоброжелателей. У Раков на этой неделе все будет получаться. Нужно лишь верить в себя.
Лев
Львам в декабре нужно сфокусироваться на делах, работе и финансовой активности. Следование пяти секретам успешных людей поможет Львам стать успешнее, богаче, продуктивнее. Также стоит более позитивно относиться к советам близких: в них может содержаться рациональное зерно. Звезды наделят людей этого Знака мощной интуицией, но лишат выдержки и спокойствия. Это сделает Львов более агрессивными и нетерпеливыми.
Дева
Новогоднее настроение появится у Дев само собой. Если его нет, это не значит, что нужно бить тревогу. Всему свое время. Сила мысли может всё изменить, но не стоит полагаться лишь на нее одну. Для Дев сейчас актуальна фраза «на Бога надейся, а сам не плошай». Любые мысли должны подтверждаться и поддерживаться какими-то действиями. Если этого не будет, Девы так и останутся на том же уровне, на котором были. Самые лучшие дни для отдыха — 30 декабря, 1 и 3 января.
Весы
Первые три дня недели будут не самыми удачными для Весов. Звезды и планеты могут заставить выплыть на поверхность их самые ужасные привычки. Это чревато ссорами с близкими, проблемами на работе. До 30 числа включительно лучше не принимать важных решений, оставаться в тени. Самой важной сферой жизни для Весов станет здоровье. Нужно заботиться о своем самочувствии, проявляя осторожность на дорогах и в выборе еды. Также необходимо больше отдыхать и меньше переутомляться.
Скорпион
Скорпионам на этой неделе следует очень осторожно подходить к вопросам общения. Также людям этого знака следует сосредоточиться на решении насущных проблем. Не нужно лезть на рожон, рисковать. 30-31 декабря очень полезно будет поменять внешний вид, сделать новую прическу или обновить гардероб.
Стрелец
Для Стрельцов эта неделя будет идеальным временем для того, чтобы чему-то научиться. Также она будет благоприятна для путешествий. Не стоит отсиживаться дома 1, 2 и 3 января. Нужно посетить какое-нибудь интересное место с друзьями, оправиться в другой город,соблюдая при этом все меры безопасности. Большая удача ждет трудолюбивых Стрельцов. В общении с близкими представителям этого знака понадобится толика сопереживания.
Козерог
Козерогов ожидает тотальная перезагрузка сознания. Чтобы она прошла успешнее, стоит перестать переживать по мелочам. Не помешают новые знакомства и много общения - виртуального пока, к сожалению. Нужно как можно меньше времени проводить в уединении. Это благоприятный период для творческой активности. У людей этого знака получится генерировать много новых интересных идей.
Водолей
Водолеям стоит научиться доверять внутреннему голосу. Он будет вести их по верному пути. Принимать решения на стыке декабря и января лучше быстро и без лишних раздумий. Это благоприятный период для коллективной работы, для общения с клиентами. Январские праздники принесут Водолеям много добра, любви и удачи. Последние дни декабря этим людям можно посвятить тому, чему они сами захотят. Можно уйти с головой в работу, а можно помочь близким украшать дом и готовиться к праздникам.
Рыбы
Рыбам придется много времени провести в окружении негативных людей. Стоит научиться с ними общаться, чтобы не перетягивать на себя их проблемы и не заражаться отрицательными эмоциями. При совершении важных и дорогостоящих покупок Рыбам стоит полагаться лишь на свое мнение. В любовных вопросах можно обращаться за помощью к интуиции. Очень полезными на этой неделе будут физические упражнения и в целом физическая активность.