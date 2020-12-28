В Париже тоже отлавливают "тусовщиков": задержаны пятеро

Полиция Парижа арестовала пять человек, подозреваемых в организации незаконных вечеринок во время пандемии, сообщили французские власти в воскресенье, 27 декабря.
Задержанных обвиняют в создании угрозы для других людей.
В минувшие выходные полиция сорвала несколько вечеринок в Париже. 93 людям были выписаны предупреждения о проведении собраний с нарушениями ограничений, установленных в борьбе с Covid-19. Вместе с предупреждением обычно налагается штраф.
В середине декабря во Франции был ослаблен ряд ограничений в борьбе с Covid-19, но комендантский час остался в силе, что не позволяет людям покидать свои дома без уважительной причины с 20:00 до 6:00.