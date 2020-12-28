В Париже тоже отлавливают "тусовщиков": задержаны пятеро

Задержанных обвиняют в создании угрозы для других людей.

В минувшие выходные полиция сорвала несколько вечеринок в Париже. 93 людям были выписаны предупреждения о проведении собраний с нарушениями ограничений, установленных в борьбе с Covid-19. Вместе с предупреждением обычно налагается штраф.