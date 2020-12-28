Количество больных Covid-19 в больницах увеличилось до 1048

За прошедшие сутки госпитализировано 78 пациентов с Covid-19, в том числе один больной переведен в другое лечебное учреждение, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В настоящее время в больницах находятся 1048 пациентов с Covid-19.
У 987 человек заболевание средней тяжести, 61 человек находится в тяжелом состоянии.
За последние сутки из больниц было выписано 19 человек с Covid-19 (в том числе 1 переведен). До сегодняшнего дня всего были выписаны 3093 заболевших Covid-19.
За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 508 новых случаев Covid-19 и зарегистрированы 19 смертей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие были в возрасте от 50 до 95 лет:
- в возрасте от 50 до 55 лет - один;
- в возрасте от 60 до 70 лет - трое;
- в возрасте от 70 до 80 лет - трое;
- в возрасте от 80 до 90 лет - семь;
- в возрасте от 90 до 95 лет - пять;
За прошедшие сутки сделано 4437 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 11,5%.
Всего в Латвии Covid-19 заболели 36 838 человек.