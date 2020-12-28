Количество больных Covid-19 в больницах увеличилось до 1048

В настоящее время в больницах находятся 1048 пациентов с Covid-19.

У 987 человек заболевание средней тяжести, 61 человек находится в тяжелом состоянии.

За последние сутки из больниц было выписано 19 человек с Covid-19 (в том числе 1 переведен). До сегодняшнего дня всего были выписаны 3093 заболевших Covid-19.

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 508 новых случаев Covid-19 и зарегистрированы 19 смертей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие были в возрасте от 50 до 95 лет:

в возрасте от 50 до 55 лет - один;

в возрасте от 60 до 70 лет - трое;​

в возрасте от 70 до 80 лет - трое;

в возрасте от 80 до 90 лет - семь;

в возрасте от 90 до 95 лет - пять;

За прошедшие сутки сделано 4437 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 11,5%.