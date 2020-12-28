За сутки зарегистрировано 508 новых случаев Covid-19, 19 человек скончались

Умершие были в возрасте от 50 до 95 лет:

в возрасте от 50 до 55 лет - один;

в возрасте от 60 до 70 лет - трое;​

в возрасте от 70 до 80 лет - трое;

в возрасте от 80 до 90 лет - семь;

в возрасте от 90 до 95 лет - пять;

За прошедшие сутки сделано 4437 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 11,5%.

Всего в Латвии Covid-19 заболели 36 838 человек.

За прошедшие сутки госпитализировано 78 пациентов с Covid-19, в том числе один больной переведен в другое лечебное учреждение, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах находятся 1048 пациентов с Covid-19.

У 987 человек заболевание средней тяжести, 61 человек находится в тяжелом состоянии.