Пн, 28.12.2020
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
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За сутки зарегистрировано 508 новых случаев Covid-19, 19 человек скончались

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 508 новых случаев Covid-19 и зарегистрированы 19 смертей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

Умершие были в возрасте от 50 до 95 лет: 

  • в возрасте от 50 до 55 лет - один;
  • в возрасте от 60 до 70 лет - трое;​
  • в возрасте от 70 до 80 лет - трое;
  • в возрасте от 80 до 90 лет - семь;
  • в возрасте от 90 до 95 лет - пять;

За прошедшие сутки сделано 4437 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 11,5%. 

Всего в Латвии Covid-19 заболели 36 838 человек.

За прошедшие сутки госпитализировано 78 пациентов с Covid-19, в том числе один больной переведен в другое лечебное учреждение, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах находятся 1048 пациентов с Covid-19.

У 987 человек заболевание средней тяжести, 61 человек находится в тяжелом состоянии.

За последние сутки из больниц было выписано 19 человек с Covid-19 (в том числе 1 переведен). До сегодняшнего дня всего были выписаны 3093 заболевших Covid-19.

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