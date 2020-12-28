Пн, 28.12.2020
В первую очередь вакцину получат работники тех структурных подразделений, у которых наиболее тесный контакт с covid-положительными пациентами, и это отделение неотложной медицинской помощи больницы и три отделения Covid-19. Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
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  • За январь от Covid-19 планируется привить всех медиков. Это почти 30 000 человек. Такое возможно?
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За январь от Covid-19 планируется привить всех медиков. Это почти 30 000 человек. Такое возможно?

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В течение января планируется привить от Covid-19 всех медицинских работников, сообщил в интервью Латвийскому радио руководитель Государственного агентства лекарств (ZVA) Свен Хенкузенс.

Это почти 30 000 человек. Вначале будут вакцинироваться работники больниц, затем все остальные медики и вспомогательный персонал.

Если вакцин будет достаточно, по прогнозам Хенкузенса, в конце января - начале февраля может начаться вакцинация постояльцев и сотрудников центров социального ухода. Затем прививки могут быть сделаны пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

Как сообщил руководитель ZVA, в настоящее время есть ясность с поставками вакцины Comirnaty фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech, но в январе ожидаются регистрация и поставки и других вакцин. "Если их регистрация и доставка пройдет по плану, то есть без каких-либо существенных задержек, то во второй половине февраля - начале марта мы сможем начать вакцинацию остальных групп", - сказал он.

Доставленные в Латвию 9750 вакцин Pfizer и BioNTech уже распределены по больницам, и сегодня началась вакцинация. По словам директора ZVA, первая партия вакцин позволит привить медиков, которые занимаются лечением пациентов с Covid-19 и хотят сделать прививку. Это будут и врачи, и другой медицинский персонал, который ежедневно сталкивается с больными Covid-19.

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