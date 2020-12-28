За январь от Covid-19 планируется привить всех медиков. Это почти 30 000 человек. Такое возможно?

В течение января планируется привить от Covid-19 всех медицинских работников, сообщил в интервью Латвийскому радио руководитель Государственного агентства лекарств (ZVA) Свен Хенкузенс.
Это почти 30 000 человек. Вначале будут вакцинироваться работники больниц, затем все остальные медики и вспомогательный персонал.
Если вакцин будет достаточно, по прогнозам Хенкузенса, в конце января - начале февраля может начаться вакцинация постояльцев и сотрудников центров социального ухода. Затем прививки могут быть сделаны пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.
Как сообщил руководитель ZVA, в настоящее время есть ясность с поставками вакцины Comirnaty фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech, но в январе ожидаются регистрация и поставки и других вакцин. "Если их регистрация и доставка пройдет по плану, то есть без каких-либо существенных задержек, то во второй половине февраля - начале марта мы сможем начать вакцинацию остальных групп", - сказал он.
Доставленные в Латвию 9750 вакцин Pfizer и BioNTech уже распределены по больницам, и сегодня началась вакцинация. По словам директора ZVA, первая партия вакцин позволит привить медиков, которые занимаются лечением пациентов с Covid-19 и хотят сделать прививку. Это будут и врачи, и другой медицинский персонал, который ежедневно сталкивается с больными Covid-19.