ВИДЕО ⟩ Леонид Слуцкий перепел рождественскую песню Мэрайи Кэри

Футбольный клуб "Рубин" решил оригинально поздравить поклонников команды с наступающим Новым годом.
Казанцы выпустили музыкальный клип с участием игроков команды и главного тренера Леонида Слуцкого, который на английском языке исполнил песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You ("Всё, что мне нужно на Рождество, это ты").
В клипе можно заметить полузащитника Солтмурада Бакаева, форварда Хвича Кварацхелию, Ивана Игнатьева и Дмитрия Тарасова, который произнёс приветственную речь на фоне Кремля и повториk движения из песни "Мало половин" своей бывшей жены Ольги Бузовой.
В текущем сезоне чемпионата России "Рубин", набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира "Зенита".