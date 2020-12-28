ВИДЕО ⟩ Леонид Слуцкий перепел рождественскую песню Мэрайи Кэри

Казанцы выпустили музыкальный клип с участием игроков команды и главного тренера Леонида Слуцкого, который на английском языке исполнил песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You ("Всё, что мне нужно на Рождество, это ты").

В клипе можно заметить полузащитника Солтмурада Бакаева, форварда Хвича Кварацхелию, Ивана Игнатьева и Дмитрия Тарасова, который произнёс приветственную речь на фоне Кремля и повториk движения из песни "Мало половин" своей бывшей жены Ольги Бузовой.