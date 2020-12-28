Пн, 28.12.2020
В первую очередь вакцину получат работники тех структурных подразделений, у которых наиболее тесный контакт с covid-положительными пациентами, и это отделение неотложной медицинской помощи больницы и три отделения Covid-19. Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
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ВИДЕО ⟩ Леонид Слуцкий перепел рождественскую песню Мэрайи Кэри

Леонид Слуцкий

ФОТО: скриншот с youtube.com

Футбольный клуб "Рубин" решил оригинально поздравить поклонников команды с наступающим Новым годом.

Казанцы выпустили музыкальный клип с участием игроков команды и главного тренера Леонида Слуцкого, который на английском языке исполнил песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You ("Всё, что мне нужно на Рождество, это ты").

В клипе можно заметить полузащитника Солтмурада Бакаева, форварда  Хвича Кварацхелию, Ивана Игнатьева и Дмитрия Тарасова, который произнёс приветственную речь на фоне Кремля и повториk движения из песни "Мало половин" своей бывшей жены Ольги Бузовой.

В текущем сезоне чемпионата России "Рубин", набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира "Зенита".

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