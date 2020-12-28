Швеция, Литва... С сегодняшнего дня запрещены пассажирские перевозки еще в шесть стран

В Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) средний показатель заболеваемости Covid-19 на прошлой неделе составил 410,6 случая на 100 000 населения. Следовательно, регулярные пассажирские перевозки не разрешены в страны с показателем более 821,1 случая на 100 000 жителей.