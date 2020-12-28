Пн, 28.12.2020
В первую очередь вакцину получат работники тех структурных подразделений, у которых наиболее тесный контакт с covid-положительными пациентами, и это отделение неотложной медицинской помощи больницы и три отделения Covid-19. Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
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  • Швеция, Литва... С сегодняшнего дня запрещены пассажирские перевозки еще в шесть стран
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Швеция, Литва... С сегодняшнего дня запрещены пассажирские перевозки еще в шесть стран

ФОТО: Pexels

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщает, что с сегодняшнего дня, 28 декабря, запрещены регулярные пассажирские перевозки в Швецию, Литву, Люксембург, Хорватию, Сан-Марино и Словению.

В Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) средний показатель заболеваемости Covid-19 на прошлой неделе составил 410,6 случая на 100 000 населения. Следовательно, регулярные пассажирские перевозки не разрешены в страны с показателем более 821,1 случая на 100 000 жителей.

Как сообщалось, из-за быстрого распространения нового типа Covid-19 запрещено также пассажирское сообщение с Великобританией с 21 декабря по 1 января 2021 года.

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