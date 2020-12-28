Липницкая опубликовала фото полугодовалой дочери

Напомним, о беременности Липницкой стало известно в июне этого года. 27 июля экс-фигуристка родила дочь, которую назвали Каталина. Избранник Липницкой - фигурист Владислав Тарасенко, с которым они познакомились в группе Этери Тутберидзе.

22-летняя Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году. На счету фигуристки олимпийское золото 2014 года в командных соревнованиях. Также на её счету серебро чемпионата мира и золото первенства Европы 2014 года.