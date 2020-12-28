Пн, 28.12.2020
В первую очередь вакцину получат работники тех структурных подразделений, у которых наиболее тесный контакт с covid-положительными пациентами, и это отделение неотложной медицинской помощи больницы и три отделения Covid-19. Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
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В Литве 1773 новых случая Covid-19 за сутки, в Эстонии - 416

Иллюстративное фото

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

За сутки в Литве выявлено 1773 новых случая заражения Covid-19, сообщает Департамент статистики Литвы, в Эстонии - 416, сообщает LETA, BNS.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1773 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек.

За сутки выздоровели 305 человек.

С начала пандемии в Литве выявлено 132 369 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 68 370 человек, 62 098 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 1269 человек, по иным причинам умерли 632 зараженных.

За минувшие сутки в Литве сделано 5293 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,59 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 2976 тестов на коронавирус, из них позитивными были 416, что составляет 14%.

По состоянию на утро понедельника в больницах находился 431 пациент с Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет в Эстонии 558,7 случая на 100 000 жителей.

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