В Латвии началась вакцинация от Covid-19. Самое важное, что об этом нужно знать

Свет в конце туннеля теперь кажется очень ясным - на второй день Рождества в Латвии были получены первые вакцины от Covid-19, а в нескольких странах Европейского союза (ЕС) первые люди уже были вакцинированы. Кампания вакцинации в ЕС официально началась на день позже, а у нас - 28 декабря. Портал Apollo собрал самую важную информацию о плане вакцинации в Латвии.

Первыми вакцинируют медиков

26 декабря была доставлена ​​первая партия вакцин производства BioNTech и Pfizer - в Национальный центр доноров крови (VADC) поступило 9750 доз вакцины. В результате персонал больниц, работающий с пациентами с Covid-19, а также сотрудники Службы неотложной медицинской помощи начали получать свои первые вакцины в понедельник, 28 декабря.

Изначально планируется вакцинировать 4875 человек, заявил ранее на пресс-конференции директор Государственного агентства лекарств (ZVA) Свен Хенкузен.

"Когда система будет работать бесперебойно, мы будем полагаться на будущие поставки", - добавил директор ZVA, подчеркнув, что будущие поставки вакцины запланированы на ближайшие недели.

Элина Диминя, начальник отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и иммунизации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), добавила, что на первом этапе приоритетной группой вакцинации являются сотрудники медицинских учреждений, особенно тех, которые занимаются лечением пациентов с Covid-19. Соответственно, лечебные учреждения должны будут тщательно спланировать, какие работники будут вакцинированы, поместив их в список вакцинации в определенном порядке.

На основании списка людей, которые хотят пройти вакцинацию, больницы сделают заказ в SPKC, указав, скольким людям планируется сделать вакцинацию на следующей неделе. Соответственно, SPKC вовремя запланирует, чтобы те же люди получили вторую дозу вакцины через 21 день.

Крупнейшее многопрофильное медицинское учреждение Латвии - Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) - планирует вакцинировать от Covid-19 40 человек в день. В свою очередь, в VADC LETA пояснили, что упаковка полученных вакцин в другие больницы, которые будут проводить вакцинацию, будет происходить поздно вечером в воскресенье и вечером в понедельник. Вакцины будут доставляться в учреждения ночью в понедельник и утром понедельника.

В университетской клинической больнице имени Паула Страдиня за три дня, с 28 по 30 декабря, планируется вакцинировать от Covid-19 928 человек, сообщила представитель медицинского учреждения Янита Вейнберга.

Следующий груз - в начале января. План вакцинации находится в стадии разработки

Следующие поставки вакцины запланированы через неделю - примерно 4 или 5 января, когда Латвия получит аналогичную дозу. Также в конце января производители планируют доставить вакцины, разработанные Moderna и AstraZeneca, при условии положительной регистрации.

Министерство здравоохранения продолжает реализовывать план по вакцинации жителей от Covid-19, заявил в среду утром в передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он признал, что еще необходимо уточнить детали по поводу того, как добиться, чтобы все жители доверяли вакцине и были готовы добровольно ее получить. Поэтому нужно сделать все, чтобы каждый человек знал свое место в очереди на вакцину и чтобы было понятно, как ее получить.

Говоря о том, как добиться, чтобы людей, которые этого хотят, можно было вакцинировать по возможности быстрее после попадания в Латвию необходимого количества вакцин, премьер пояснил, что придется создать очень много пунктов вакцинирования.

"Я думаю, возможно, придется привлечь и логистику наших вооруженных сил", - допустил премьер.

Среди прочего он указал, что оборонные структуры абсолютно готовы незамедлительно прийти на помощь и службам МВД, если они в какой-то момент перестанут справляться с контролем над соблюдением требований эпидемиологической безопасности в стране.

"Сейчас это абсолютно не нужно, но в случае необходимости у них есть планы, как это можно сделать", - подтвердил Кариньш.

Ранее уже сообщалось, что армия готова обеспечить логистику вакцин от Covid-19. Остается только отдать приказ, и армия примет участие в организации вакцинирования, заявил ранее глава Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш.

Сработают ли вакцины против новых вариантов коронавируса?

Если будет обнаружен другой протеин для новой мутации Covid-19, вакцины Covid-19 также смогут быть адаптированы, заявила на пресс-конференции 22 декабря Элита Поплавска, начальник отдела регистрации лекарственных средств Государственного агентства лекарств (ZVA).

На вопрос, окажет ли вакцина Pfizer какой-либо эффект против новой мутации Covid-19, Поплавска объяснила, что о ней пока мало что известно, но, по имеющейся информации, у новой вирусной мутации также есть "S-протеин".

"Следовательно, вакцина Pfizer будет эффективной", - заявила представитель ZVA, добавив, что если окажется, что мутация содержит что-то еще, составляющее белок, то новые вакцины смогут адаптироваться к ней. Это, конечно, займет какое-то время, но "кое-что известно" для изготовления вакцины, отметила Поплавска.

Безопасны ли вакцины?

Как сообщает VM, вакцина Comirnaty оказалась безопасным способом защиты от симптоматических вирусных заболеваний в клинических испытаниях с участием 44 000 человек.

ZVA напоминает, что все вакцины, зарегистрированные в Европейском союзе, должны соответствовать тем же стандартам доказательства высокого качества, безопасности и эффективности, что и любые другие лекарства, включая вакцины. Никаких отступлений от этих строгих основных требований не делается.

Процесс разработки, оценки и утверждения вакцин против Covid-19 занял меньше времени, чем создание других вакцин, благодаря инвестициям и объединению беспрецедентных научных, финансовых и человеческих ресурсов, а также радикальному изменению эффективности сотрудничества между оценочными, регистрирующими органами и разработчиками вакцин.

Когда "обычные люди" получат вакцины?

В Латвии, как и в других странах, вакцинация делится на определенные этапы. Первыми, кто получит вакцины, будут медики, следующими прививку будут делать постояльцы и сотрудники центров долгосрочного социального ухода. По предварительному плану VM, эти группы планируется вакцинировать к марту.

На втором этапе планируется вакцинация пожилых людей, которая может пройти в апреле-марте, и пациентов до 65 лет с хроническими заболеваниями - эта группа может получить вакцины в апреле-июне.

В июле вакцины могут быть сделаны сотрудникам службы неотложной медицинской помощи, педагогическому персоналу, сотрудникам управления мест заключений.

В свою очередь, остальная часть населения может начать вакцинацию во второй половине лета. Однако следует подчеркнуть, что этот план является предварительным и может варьироваться в зависимости от наличия вакцин и других обстоятельств.

ФОТО: Veselības ministrija

ZVA делает все возможное, чтобы вакцины против Covid-19 были получены группами риска и всем обществом как можно скорее, подчеркнула агентству LETA представитель ZVA Дита Окмане.

Она объяснила, что успех этого в значительной степени зависит от производителей и их способности быстрее производить вакцину.