Возможность сдать тест на Covid-19 без направления могут продлить

Если позволит пропускная способность пунктов тестирования, правительство рассмотрит возможность продления срока, в течение которого анализ на Covid-19 при наличии симптомов можно сдать без направления врача, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле в программе Rīta Panorāma на Латвийском телевидении.
В настоящее время люди с симптомами Covid-19 могут сдать тест без направления врача до 3 января.
Министр сказала, что будут проанализированы данные о сделанных тестах и сопоставлена статистика рабочих и выходных дней. "Один из показателей - готовность людей сдавать тесты в будние дни, и, если возможности позволят, этот подход можно продлить, чтобы люди с симптомами, но без направления, могли сдавать тесты на Covid-19", - сказала Винькеле.
Комментируя необходимость введения более строгих ограничений, министр вновь отметила, что любые ограничения имеют смысл только в том случае, если они соблюдаются и контролируются, а в последнее время часть населения не соблюдает уже установленные ограничения.
Винькеле также добавила, что в странах, где были введены строгие ограничения на передвижение, заболеваемость Covid-19 вновь увеличилась вскоре после их снятия.
Она сообщила, что оперативная группа под руководством директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса представит свои предложения на предстоящем заседании правительства во вторник, 29 декабря.
"У меня будет вопрос - если будут введены строгие ограничения на передвижение, как они будут контролироваться? Введение чего-то, что звучит очень серьезно, без возможности контролировать это будет иметь только противоположный эффект", - считает министр здравоохранения.