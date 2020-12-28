Возможность сдать тест на Covid-19 без направления могут продлить

В настоящее время люди с симптомами Covid-19 могут сдать тест без направления врача до 3 января.

Министр сказала, что будут проанализированы данные о сделанных тестах и сопоставлена статистика рабочих и выходных дней. "Один из показателей - готовность людей сдавать тесты в будние дни, и, если возможности позволят, этот подход можно продлить, чтобы люди с симптомами, но без направления, могли сдавать тесты на Covid-19", - сказала Винькеле.

Комментируя необходимость введения более строгих ограничений, министр вновь отметила, что любые ограничения имеют смысл только в том случае, если они соблюдаются и контролируются, а в последнее время часть населения не соблюдает уже установленные ограничения.

Винькеле также добавила, что в странах, где были введены строгие ограничения на передвижение, заболеваемость Covid-19 вновь увеличилась вскоре после их снятия.

Она сообщила, что оперативная группа под руководством директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса представит свои предложения на предстоящем заседании правительства во вторник, 29 декабря.