Опрос: больше половины россиян не хотят прививаться российской вакциной от Covid-19

Больше половины жителей России (58%) не готовы сделать прививку от Covid-19 российской вакциной Спутник V, сообщает "Медуза" со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра". Еще 38% - наоборот, готовы пойти на это.
Эти данные сравнимы с результатами аналогичных опросов от "Левада-центра", которые проходили в последние четыре месяца. Так, в августе этого года 54% респондентов сообщили, что не готовы прививаться российской вакциной, 38% сказали, что готовы сделать эту прививку. В октябре так считали уже 59% и 36% соответственно.
Согласно результатам нового опроса, 30% не готовых сделать прививку сообщили, что хотят дождаться окончания испытаний вакцины, примерно столько же (29%) опасаются ее побочных эффектов, а у 12% есть противопоказания от вакцины. Еще 12% респондентов заявили, что не видят смысла делать прививку от Covid-19, 10% в целом выступают против любых прививок. 6% выбрали другие варианты ответов, а 1% опрошенных затруднился с ответом.
По данным опроса, 57% от общего числа опрошенных боится заразиться новым коронавирусом, а 41% - не боится. Это также сравнимо с результатами аналогичных опросов, которые проходили в последние месяцы - в июле заболеть Covid-19 боялись 49% опрошенных россиян, еще столько же говорили, что не боятся этого.