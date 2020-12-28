Опрос: больше половины россиян не хотят прививаться российской вакциной от Covid-19

Эти данные сравнимы с результатами аналогичных опросов от "Левада-центра", которые проходили в последние четыре месяца. Так, в августе этого года 54% респондентов сообщили, что не готовы прививаться российской вакциной, 38% сказали, что готовы сделать эту прививку. В октябре так считали уже 59% и 36% соответственно.

Согласно результатам нового опроса, 30% не готовых сделать прививку сообщили, что хотят дождаться окончания испытаний вакцины, примерно столько же (29%) опасаются ее побочных эффектов, а у 12% есть противопоказания от вакцины. Еще 12% респондентов заявили, что не видят смысла делать прививку от Covid-19, 10% в целом выступают против любых прививок. 6% выбрали другие варианты ответов, а 1% опрошенных затруднился с ответом.