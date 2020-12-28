Самые богатые спортсмены России моложе 24 лет. Как им это удалось?

В окончательный рейтинг вошло 50 спортсменов, среди которых сразу 8 человек, которым нет ещё даже 24 лет. Как им это удалось?

Андрей Свечников (хоккей), 20 лет

Новый сезон станет для российского хоккеиста последним по трёхлетнему контракту новичка с клубом "Каролина Харрикейнз". Дальше - первое серьёзное соглашение.

Андрей Рублёв (теннис), 23 года

Уходящий год Рублёв начинал в статусе 23-й ракетки мира, но благодаря отличным результатам теннисист поднялся на 8-е место в рейтинге ATP. Sport24 пишет, что в 2020 году Рублёв заработал 2,25 миллиона долларов.

Алина Загитова (фигурное катание), 18 лет

Успехи Загитовой в фигурном катании привлекли спонсоров. Сегодня фигуристку поддерживают Puma, Shiseido и Airweave. В прошлом году Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры и сосредоточилась на различных шоу.

Денис Гурьянов (хоккей), 23 года

"Даллас Старз", за который выступает Гурьянов, в минувшем сезоне дошёл до финала Кубка Стэнли. Сам хоккеист стал одни из лидеров команды, набрав 17 очков в 27 матчах.

Александр Соболев (футбол), 23 года

Весной 2020-го игрок перебрался в московский "Спартак", подписав контракт на сумму 2,1 миллиона долларов в год. В уходящем году Соболев забил за "красно-белых" 5 голов и получил приглашение в сборную России.

Иван Обляков (футбол), 22 года

Ещё один футболист, для которого 2020 год можно смело назвать успешным. К своим 22 годам Обляков стал одним из ключевых игроков московского ЦСКА. 12 ноября Иван дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Молдавией (0:0). По контракту с армейцами Иван получает 1,14 миллиона долларов в год. Ещё 30 тысяч Ивану приносит сотрудничество с Nike.

Евгения Медведева (фигурное катание), 21 год

В минувшее межсезонье Медведева решила вернуться в группу Этери Тутберидзе, но из-за рваного сезона и травмы спины, пока так и не сумела проявить себя на льду. Важным источником доходов Медведевой являются спонсорские контракты, например, с Nike.

Иван Проворов (хоккей), 23 года