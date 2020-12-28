СМИ: Алису Фрейндлих госпитализировали

В понедельник, 28 декабря, стало известно, что советскую и российскую актрису Алису Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге. Известно, что артистка якобы заразилась коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медучреждении.
86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали в клиническую больницу №122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге.
"Да, лежит [в больнице] и дочь ее тоже. В обычной палате", - цитирует собеседника ТАСС.
По данным некоторых Telegram-каналов, Фрейндлих была доставлена в больницу еще 25 декабря. Сейчас она в реанимации. Предположительно, врачи диагностировали у актрисы Covid-19.
Ряд изданий сообщает о сильной пневмонии и обширном поражении легких актрисы.
Впервые о госпитализации Фрейндлих в Facebook сообщил петербургский историк Константин Богуславский со ссылкой на источники из Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором служит артистка.
Пока официального подтверждения этой информации нет.