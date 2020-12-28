Пн, 28.12.2020
Фактически, нам нужно согласовывать каждого пациента, чтобы понять, в какой момент и какая больница может его принять. Илзе Букша, представитель NMPD
Илзе Букша, представитель NMPD
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СМИ: Алису Фрейндлих госпитализировали

В понедельник, 28 декабря, стало известно, что советскую и российскую актрису Алису Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге. Известно, что артистка якобы заразилась коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медучреждении.

86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали в клиническую больницу №122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге.

"Да, лежит [в больнице] и дочь ее тоже. В обычной палате", - цитирует собеседника ТАСС. 

По данным некоторых Telegram-каналов, Фрейндлих была доставлена в больницу еще 25 декабря. Сейчас она в реанимации. Предположительно, врачи диагностировали у актрисы Covid-19.

Ряд изданий сообщает о сильной пневмонии и обширном поражении легких актрисы.

Впервые о госпитализации Фрейндлих в Facebook сообщил петербургский историк Константин Богуславский со ссылкой на источники из Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором служит артистка. 

Пока официального подтверждения этой информации нет. 

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