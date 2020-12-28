Один из первых людей в Латвии, получивших вакцину от Covid-19, прокомментировал свои ощущения

Она сообщила средствам массовой информации, что не боялась вакцинации, подчеркнув, что для инфектологов они не редкость.

Медик сказала, что в тот момент, когда все сотрудники отделения будут вакцинированы, можно будет чувствовать себя намного безопаснее, как работая с больными, так и находясь дома со своими близкими.

Она сообщила, что в ближайшие дни будет уточнено, можно ли будет уже в этом году получить вакцину всем сотрудникам отделения, изъявившим такое желание. "Надеюсь, что все сотрудники отделения будут вакцинированы в ближайшее время", - подчеркнула врач.

"Мы готовы пройти вакцинацию, чтобы быть в строю и работать более безопасно", - подчеркнула она. 3

В настоящее время в Восточной больнице планируется вакцинировать 40 человек в день. По словам официальных лиц, в больницу уже поступило более 4000 доз вакцины, и в учреждении есть подходящие морозильные камеры, где их можно хранить.

Как сообщает агентство LETA, в понедельник, 28 декабря, на вакцинацию в больницу приехали и сотрудники службы экстренной медицинской помощи.

Как сообщалось, в понедельник в десяти пунктах вакцинации, созданных в больницах Латвии, началась добровольная вакцинация медицинского персонала от Covid-19.

Галерея: вакцинация от Covid-19 Латвии

Первые вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech были доставлены в Латвию утром в субботу, 26 декабря. Их необходимо хранить при очень низкой температуре - минус 75 градусов по Цельсию. Такое оборудование для глубокой заморозки имеется в Государственном центре доноров крови. После размораживания вакцины могут храниться при температуре от +2 до +8 градусов до пяти дней, или до их предполагаемого использования, заранее сообщили в Минздраве.

В первой поставке Латвия получила 9750 доз вакцин, которые получат 4875 медицинских работников, поскольку для вакцинации одного человека требуется две дозы.