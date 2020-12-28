Один из первых людей в Латвии, получивших вакцину от Covid-19, прокомментировал свои ощущения

Вакцинация медицинских работников от Covid-19 в понедельник, 28 декабря, началась также в Рижской Восточной клинической университетской больнице - одной из первых, кто получил вакцину, стала заведующая отделением опасных инфекций стационарной больницы Gaiļezers Монта Маделане.
Она сообщила средствам массовой информации, что не боялась вакцинации, подчеркнув, что для инфектологов они не редкость.
Медик сказала, что в тот момент, когда все сотрудники отделения будут вакцинированы, можно будет чувствовать себя намного безопаснее, как работая с больными, так и находясь дома со своими близкими.
Она сообщила, что в ближайшие дни будет уточнено, можно ли будет уже в этом году получить вакцину всем сотрудникам отделения, изъявившим такое желание. "Надеюсь, что все сотрудники отделения будут вакцинированы в ближайшее время", - подчеркнула врач.
В настоящее время в Восточной больнице планируется вакцинировать 40 человек в день. По словам официальных лиц, в больницу уже поступило более 4000 доз вакцины, и в учреждении есть подходящие морозильные камеры, где их можно хранить.
Как сообщает агентство LETA, в понедельник, 28 декабря, на вакцинацию в больницу приехали и сотрудники службы экстренной медицинской помощи.
Как сообщалось, в понедельник в десяти пунктах вакцинации, созданных в больницах Латвии, началась добровольная вакцинация медицинского персонала от Covid-19.
Галерея: вакцинация от Covid-19 Латвии
Первые вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech были доставлены в Латвию утром в субботу, 26 декабря. Их необходимо хранить при очень низкой температуре - минус 75 градусов по Цельсию. Такое оборудование для глубокой заморозки имеется в Государственном центре доноров крови. После размораживания вакцины могут храниться при температуре от +2 до +8 градусов до пяти дней, или до их предполагаемого использования, заранее сообщили в Минздраве.
В первой поставке Латвия получила 9750 доз вакцин, которые получат 4875 медицинских работников, поскольку для вакцинации одного человека требуется две дозы.
Следующие поставки вакцины запланированы через неделю - примерно 4 или 5 января, когда Латвия получит аналогичную дозу. Также в конце января производители планируют поставить вакцины, разработанные Moderna и AstraZeneca, при условии положительной регистрации.