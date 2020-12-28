Фото ⟩ Идеи новогоднего маникюра, которые легко сделать самому

Микроманикюр

Он похож на френч, но отличается тем, что полоска лака у края ногтя - тоньше и яркого оттенка. Чтобы провести прямую линию можно, например, наклеить полоски скотча на ногти, оставив пустой только те части, которые вы хотите закрасить лаком.​

Точки

Точки обычно ставят посередине той части ногтя, которая находится ближе к кутикуле. Однако никто не может запретить вам поэкспериментировать с их местоположением на ногте.

Точку можно поставить при помощи подручных средств - например, можно окунуть грифель карандаша в лак. Или же взять ватную палочку, чтобы точка вышла больше в диаметре.

Золотой френч

Издание советует просто взять золотой лак и покрыть им края ногтей. Особенно эффектно данный маникюр будет выглядеть с массивными золотыми украшениями.

Блестки

Блестящий маникюр - легче всего сделать в домашних условиях: просто купите блестящий лак, например, серебряного или золотого цвета, и покройте им пластину ногтя.

Геометрический