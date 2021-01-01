Селеста Дежарден - актриса, модель и девушка лучшего хоккеиста мира

Её молодой человек Леон Драйзайтль выступает на позиции центрального нападающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз".

По итогам сезона-2019/20 Драйзайтль получил приз как самый ценный игрок сезона, а также приз как лучший игрок сезона по мнению самих хоккеистов. Также Леон вошёл в первую символическую сборную чемпионата. Это означает, что как минимум до старта нового сезона НХЛ нападающий может смело называть себя лучшим в мире.

"Эдмонтон" в минувшем сезоне вылетел ещё в квалификации Кубка Стэнли, но зато у Леона появилось гораздо больше свободного времени, которое он провёл со своей девушкой Селестой.

Девушка родилась 14 июня 1996 года в Канаде. Основной работой Селесты является модельный бизнес, но к сегодняшнему дню она успела также сыграть в 18 фильмах, в том числе в сериалах "Тайны Хейвена", "Добрая ведьма", "Заложница", "С большой буквы", а также в фильме "Потерянное и найденное".