Селеста Дежарден - актриса, модель и девушка одного из лучших хоккеистов мира

Её молодой человек Леон Драйзайтль выступает на позиции центрального нападающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз".

По итогам сезона-2019/20 Драйзайтль получил приз как самый ценный игрок сезона, а также приз как лучший игрок сезона, по мнению самих хоккеистов. Также Леон вошёл в первую символическую сборную чемпионата.

В сезоне-2021/22 Леон набрал 110 очков (55+55) в 80 матчах регулярного сезона и стал четвёртым бомбардиром сезона и лучшим среди европейцев.

Год назад "Эдмонтон" дошёл до финальной серии Западной конференции в плей-офф Кубка Стэнли, где уступил будущему обладателю трофея "Колорадо Эвеланш".

Мечты о заветном трофее пришлось отложить до 2023 года, но зато у Леона появилось гораздо больше свободного времени, которое он провёл со своей девушкой Селестой.