26-летняя Селеста Дежарден не только успешная модель и красотка с обложек журналов, но и девушка одного из лучших на данный момент хоккеистов мира.
Селеста Дежарден - актриса, модель и девушка одного из лучших хоккеистов мира
Её молодой человек Леон Драйзайтль выступает на позиции центрального нападающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз".
По итогам сезона-2019/20 Драйзайтль получил приз как самый ценный игрок сезона, а также приз как лучший игрок сезона, по мнению самих хоккеистов. Также Леон вошёл в первую символическую сборную чемпионата.
В сезоне-2021/22 Леон набрал 110 очков (55+55) в 80 матчах регулярного сезона и стал четвёртым бомбардиром сезона и лучшим среди европейцев.
Год назад "Эдмонтон" дошёл до финальной серии Западной конференции в плей-офф Кубка Стэнли, где уступил будущему обладателю трофея "Колорадо Эвеланш".
Мечты о заветном трофее пришлось отложить до 2023 года, но зато у Леона появилось гораздо больше свободного времени, которое он провёл со своей девушкой Селестой.
Селеста родилась 14 июня 1996 года в Канаде. Основной работой девушки является модельный бизнес, но на сегодняшний день она успела также сыграть в 18 фильмах, в том числе в сериалах "Тайны Хейвена", "Добрая ведьма", "Заложница", "С большой буквы", а также в фильме "Потерянное и найденное".
Леон называет Селесту своей главной опорой и старается чаще привозить её к себе на родину в Кёльн. А ещё у парочки есть питомец по кличке Боуи.
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