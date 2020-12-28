Видео ⟩ Вакцинация против Covid-19 в больнице Страдиня

По данным портала TVNET, врачи проходят вакцинацию по предварительной записи, больших очередей не наблюдается.

Первая вакцина против Covid-19 была введена в больнице Страдиня в 8.02. В этом учреждении за три дня планируется вакцинировать от Covid-19 1055 человек.

Галерея: Вакцинация от Covid-19 в Латвии

Янис Ветра, один из первых медиков больницы, получивших вакцину, написал в Twitter, что пандемия много чего отняла у нас в этом году, и совершенно невероятно, что мы можем начать целенаправленную контратаку в 2020 году.

На вопрос, кто первым в Латвии получит вакцину против Covid-19, министр здравоохранения Винькеле (AP) подчеркнула в воскресенье, 27 декабря, что ход вакцинации в Латвии не будет тайным. Министр пояснила, что вакцинация начнется в понедельник, 28 декабря в десяти латвийских больницах.

Первые вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech были доставлены в Латвию утром в субботу, 26 декабря. Их необходимо хранить при очень низкой температуре - минус 75 градусов по Цельсию. Такое оборудование для глубокой заморозки имеется в Государственном центре доноров крови. После размораживания вакцины могут храниться при температуре от +2 до +8 градусов до пяти дней, или до их предполагаемого использования, заранее сообщили в Минздраве.

В первой поставке Латвия получила 9750 доз вакцин, которые получат 4875 медицинских работников, поскольку для вакцинации одного человека требуется две дозы.