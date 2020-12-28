Пн, 28.12.2020
В первую очередь вакцину получат работники тех структурных подразделений, у которых наиболее тесный контакт с covid-положительными пациентами, и это отделение неотложной медицинской помощи больницы и три отделения Covid-19. Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
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Вакцинация жителей против Covid-19 будет фиксироваться электронно

ФОТО: leta/paula

Факт вакцинации жителей против Covid-19 будет фиксироваться в системе электронного здравоохранения, сообщила агентству LETA представитель Национальной службы здравоохранения Синтия Гулбе.

Она сообщила, что сегодня эта функция в системе уже работает.

Однако, по наблюдениям агентства LETA, в понедельник работа системы замедлена, а при открытии раздела "Данные о вакцинации" появляется сообщение об ошибке.

После вакцинации жителям также выдается карточка с датой получения первой дозы вакцины и номером партии/серии. Также в карточке указана дата, когда необходимо прийти для получения второй дозы вакцины.

Как сообщалось, в понедельник в десяти пунктах вакцинации, расположенных в больницах Латвии, началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19.

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