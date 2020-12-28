Вакцинация жителей против Covid-19 будет фиксироваться электронно

Факт вакцинации жителей против Covid-19 будет фиксироваться в системе электронного здравоохранения, сообщила агентству LETA представитель Национальной службы здравоохранения Синтия Гулбе.
Однако, по наблюдениям агентства LETA, в понедельник работа системы замедлена, а при открытии раздела "Данные о вакцинации" появляется сообщение об ошибке.
После вакцинации жителям также выдается карточка с датой получения первой дозы вакцины и номером партии/серии. Также в карточке указана дата, когда необходимо прийти для получения второй дозы вакцины.
Как сообщалось, в понедельник в десяти пунктах вакцинации, расположенных в больницах Латвии, началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19.