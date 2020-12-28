Руководитель Восточной больницы: вакцина от Covid-19 - как свет в конце туннеля

Вакцина от Covid-19 - как свет в конце туннеля, заявил в понедельник журналистам председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Имант Паэглитис.
Он подчеркнул, что это радостное событие для всей страны.
Опрос показал, что вакцинироваться готовы около 1500 работников Восточной больницы. Планируется, что все эти люди будут привиты в течение полутора недель.
Чем больше будет вакцин, тем шире можно будет прививать не только медиков, но и технический персонал, который также страдает от инфекции, сказал Паэглитис.
В больницу уже поступило более 4000 доз вакцины.
Паэглитис напомнил, что в больнице лечатся около трети всех пациентов с Covid-19. Заполняемость коек для таких больных в настоящее время составляет около 75%, поэтому возможности для расширения еще есть, но это происходит за счет отмены плановых услуг.
Он согласился с министром здравоохранения Илзе Винькеле в том, что следующий шаг, который может быть сделан, если для лечения пациентов с Covid-19 потребуется дополнительный персонал, - это ограничить амбулаторные услуги.
В настоящее время около 200 сотрудников Восточной больницы больны Covid-19, а еще 60-70 находятся на карантине.