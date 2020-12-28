Руководитель Восточной больницы: вакцина от Covid-19 - как свет в конце туннеля

Он подчеркнул, что это радостное событие для всей страны.

"Конечно, это как луч света в конце туннеля, по крайней мере на начальном этапе для медицинского персонала. Мы очень надеемся, что это даст результат и все меньше и меньше работников будут болеть этим вирусом", - сказал Паэглитис.

Опрос показал, что вакцинироваться готовы около 1500 работников Восточной больницы. Планируется, что все эти люди будут привиты в течение полутора недель.

Чем больше будет вакцин, тем шире можно будет прививать не только медиков, но и технический персонал, который также страдает от инфекции, сказал Паэглитис.

В больницу уже поступило более 4000 доз вакцины.

Паэглитис напомнил, что в больнице лечатся около трети всех пациентов с Covid-19. Заполняемость коек для таких больных в настоящее время составляет около 75%, поэтому возможности для расширения еще есть, но это происходит за счет отмены плановых услуг.

Он согласился с министром здравоохранения Илзе Винькеле в том, что следующий шаг, который может быть сделан, если для лечения пациентов с Covid-19 потребуется дополнительный персонал, - это ограничить амбулаторные услуги.