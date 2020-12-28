В Лиепае умерла молодая женщина с Covid-19

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), к настоящему времени скончались 18 пациентов с Covid-19 в возрасте от 20 до 49 лет. Грасе добавила, что

в больнице это второй случай смерти пациента с Covid-19. 29

В понедельник, 28 декабря, в больницах Курземе проходят лечение 50 пациентов с Covid-19.

Уже сообщалось, что за прошедшие сутки госпитализировано 78 пациентов с Covid-19, в том числе один больной переведен в другое лечебное учреждение, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах находятся 1048 пациентов с Covid-19.

У 987 человек заболевание средней тяжести, 61 человек находится в тяжелом состоянии.