В Яунпиебалге за организацию вечеринки назначили штраф в размере 800 евро

В полдень в воскресенье, 27 декабря, полиция получила сообщение о том, что в квартире в Яунпиебалге был шум. Полиция установила, что четыре человека в квартире вместе употребляли алкоголь. Этим лицам объяснили, что они нарушают ограничения, поскольку запрещены все частные мероприятия и собрания. Всем присутствующим назначили штрафы - в размере 800 евро.

По словам Васкане, несколько человек также провели частное мероприятие в Мадоне, нарушив тем самым ограничения, установленные государством. От сторон на месте происшествия были приняты объяснения.

В свою очередь, в Алуксненском крае начаты несколько административных процессов за то, что молодежь собиралась вместе и каталась на автомобилях без определенной цели. Каждой машиной управляли несколько человек из разных домохозяйств. По данным Васкане, по этим делам также возбуждены административные процессы.

В Валмиере мужчина, зная, что у него положительный результат теста на Covid-19, сознательно посетил общественное место, а именно магазин, подвергнув другого человека риску заражения. В полиции возбуждено административное дело.