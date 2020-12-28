Увеличилось число госпитализированных пациентов с Covid-19 в возрасте 30-39 лет

В воскресенье среди 56 больных Covid-19 с очень тяжелым течением болезни 19 человек принадлежали к возрастной группе 60-69 лет, 13 - к группе 50-59 лет, столько же - к группе 70-79 лет. Еще четверо находящихся в очень тяжелом состоянии пациентов принадлежали к возрастной группе 40-49 лет, двое - к группе 20-29 лет, также двое - к группе 80-89 лет, столько же - к группе 90-99 лет, а один - к группе 30-39 лет.

В свою очередь среднетяжелое течение заболевание в воскресенье отмечалось у 954 пациентов с Covid-19, 217 из которых принадлежали к возрастной группе 70-79 лет, 208 - к группе 60-69 лет, 175 - к группе 80-89 лет, 133 - к группе 50-59 лет, 86 - к группе 40-49 лет, 57 - к группе 30-39 лет, 45 - к группе 90-99 лет, а 22 - к группе 20-29 лет.

Кроме того, в стационарах со среднетяжелым течением заболевания находятся шесть детей в возрасте до 9 лет и пять человек в возрасте от 10 до 19 лет.