Дело против Соболь: зачем следствию ДНК соратницы Навального и что ей грозит

В соцсетях Соболь нет видеозаписей из чьей-либо квартиры, хотя она вела несколько прямых эфиров около дома Кудрявцева и на одном из роликов говорит: “Я сейчас приходила к нему домой и разговаривала, предполагаю, с его мамой. Она мне не открыла дверь, но мне удалось зайти к ней в квартиру, в соседнюю квартиру с той, где они закрылись с доставщиком пиццы. Они вызвали полицейских”.

Адвокат не стал комментировать это видео. На нем, кроме слов самой Соболь, нет доказательств того, что она была в чьей-то квартире. На фото и видео, которые она выкладывала в тот день в соцсетях, Соболь одета в бежевый пуховик и бежевую водолазку, а не в красную форму сотрудника Роспотребнадзора.

Помимо Соболь у квартиры Кудрявцева находились еще двое сотрудников ФБК. Они были задержаны вместе с Соболь и получили 7 суток ареста, так как были признаны виновными по административной статье "неповиновение сотруднику полиции".

По словам адвоката, вопрос о проникновении в квартиру - ключевой в деле, и для ответа на него следствие проведет множество экспертиз. Адвокат подчеркнул, что может говорить об экспертизах, поскольку Соболь уже рассказывала о том, что они будут проводиться следствием.

Экспертизы связаны с образцами ДНК и отпечатками пальцев Соболь и ее помощников, которые находились с ней около квартиры Кудрявцева. Следствие будет доказывать, что Соболь проникла в чужую квартиру "путем сопоставления ДНК ее и ее ребят, с теми ДНК, которые есть в квартире", - сказал адвокат.

Что грозит соратнице Навального?

Соболь вменяется статья "нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия" (ч. 2 ст. 139 УК). Максимальное наказание по этой статье - два года колонии.

Но, скорее всего, Соболь не получит реального срока по этому уголовному делу, так как ей вменяется статья небольшой тяжести, а сама оппозиционерка не имеет судимостей, указывает Воронин.

“Остальные варианты [наказания] возможны, но надо сначала дождаться того, чтобы дело передали в суд”, - говорит он.

Адвокат предлагает дождаться результатов экспертиз - если они покажут, что ДНК Соболь отсутствует в квартире, то дело не дойдет до суда: "Остаются только одни слова потерпевшей".

Это первый случай, когда подобная статья вменяется политическому деятелю, полагает Воронин. "Как правило, по данной статье возбуждают дела в отношении людей без места жительства, бездомных, которые залезают погреться в чужие дома", - отмечал Воронин.

По этой статье судят и тех, кто проникает в чужие квартиры с целью грабежа или изнасилования. За 2019 год по ней были осуждены более 6 тысяч человек.

Соболь заявляла, что дело против нее - это "месть Навальному".